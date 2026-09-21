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Valerie Lungu, gest surprinzător la autostop, la Asia Express. Ce a făcut pentru a opri o mașină: „M-am agățat...”

Valerie Lungu a făcut tot posibilul să prindă o mașină la Asia Express, chiar dacă era răcită. Gestul concurentei i-a surprins pe cei din jur.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 21:28 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 21:35
Valerie Lungu, gest surprinzător la autostop, la Asia Express. Ce a făcut pentru a opri o mașină: „M-am agățat...” | Antena 1
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Cursa din China a început cu multe provocări pentru concurenții de la Asia Express – Drumul Mătăsii, iar autostopul s-a dovedit una dintre primele încercări pe care echipele au trebuit să le depășească. Pe lângă diferențele de limbă și cultură, concurenții s-au confruntat încă de la început cu numeroase refuzuri din partea șoferilor.

Valerie Lungu, gest surprinzător la autostop, la Asia Express

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează una dintre echipele care își doresc să ajungă cât mai departe în competiție. Chiar dacă Valerie nu a reușit să se odihnească suficient din cauza răcelii, concurenta s-a trezit hotărâtă să continue cursa și să nu lase problemele de sănătate să îi afecteze parcursul.

La autostop, însă, lucrurile nu au fost deloc simple. Valerie și Alex au încercat să oprească mai multe mașini, dar șoferii au continuat să îi refuze. Pentru concurentă, fiecare secundă putea conta, așa că a decis să apeleze la o metodă neobișnuită pentru a convinge un șofer să oprească.

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„Noi tot opream mașini, dar oamenii ne refuzau”, a declarat Alex Gîlcă.

Valerie nu s-a lăsat descurajată și a încercat să profite de orice șansă pentru a porni mai repede la drum. Concurenta a povestit că, în acel moment, adrenalina competiției a făcut-o chiar să uite că era răcită.

„Eu insist, indiferent dacă vor să ne ajute sau nu, că nu ai de unde să știi. Deci, efectiv, m-am târât de mașina aia ca o bluză pe care o pui la uscat. Mare adrenalină! Am uitat că sunt bolnavă, am uitat complet”, a declarat Valerie Lungu.

Cursa din China, o adevărată provocare pentru echipe

Autostopul a reprezentat doar una dintre dificultățile întâlnite de concurenți în noua etapă. Fiecare echipă trebuie să se adapteze rapid la un mediu diferit, să depășească bariera lingvistică și să găsească soluții pentru a ajunge la probe cât mai repede.

Cursa din această seară are o miză uriașă pentru concurenți. În timp ce unii au avut noroc la autostop și au reușit să găsească rapid șoferi dispuși să îi ajute, alte echipe au fost nevoite să aștepte minute bune până când cineva a acceptat să le ofere o cursă.

Cum s-au descurcat Valerie Lungu și Alex Gîlcă în continuarea cursei și ce alte provocări i-au așteptat în China, telespectatorii pot afla în ediția din această seară a Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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