Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la 20.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență de coșmar într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta” | Antena 1

Fire puternică şi hotărâtă, Mirela Vaida a pornit în aventura Asia Express convinsă că nu se va speria prea uşor, însă Drumul Mătăsii a reușit însă să o surprindă cu o experiență pe care cu siguranță nu o va uita prea curând și pe care mărturisește că nu ar mai repeta-o de bunăvoie. Un masaj tradițional uzbec, care în teorie suna a răsfăț, s-a transformat într-un adevărat test de rezistență.

Ce a pățit Mirela Vaida într-un hamam din Uzbekistan

Masajul uzbec combină tradiții orientale vechi de secole cu tehnici intense de masaj și exfoliere, într-un decor spectaculos, specific vechilor hamamuri. Sună interesant până în momentul în care începe.

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Mirela Vaida a descoperit acest lucru pe propria piele, chiar la începutul aventurii sale pe Drumul Mătăsii. Zeci de minute, hamamul a răsunat de țipetele concurenților, pentru că tehnicile tradiționale s-au dovedit mult mai greu de suportat decât și-ar fi imaginat. Iar pentru Mirela provocarea a venit într-un moment în care febra musculară acumulată pe traseu făcea ca fiecare mișcare să fie resimțită și mai intens.

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Mai mult, experiența nu putea fi oprită pur și simplu atunci când devenea prea greu de suportat. Masajul făcea parte dintr-o misiune, iar anumite tehnici trebuiau identificate corect pentru ca echipa să poată merge mai departe.

Așa că unele dintre ele au fost repetate, spre disperarea Mirelei.

Ce echipe se vor aventura sezonul acesta pe Drumul Mătăsii

O experiență care suna foarte bine în teorie și care s-a dovedit extrem de dureroasă în practică. Cât a durat masajul, cum a rezistat Mirela Vaida și, mai ales, cum s-a încheiat această sesiune cu totul neobișnuită, telespectatorii vor descoperi în noul sezon Asia Express – Drumul Mătăsii.

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, What’s Up și Miky sunt cele nouă echipe care pornesc pe Drumul Mătăsii, într-o aventură prin Uzbekistan și China. Două lumi complet diferite, misiuni surprinzătoare, întâlniri neașteptate, bariere lingvistice și diferențe culturale uriașe îi așteaptă într-un sezon care le va testa limitele fizice și psihice mai mult decât și-ar fi imaginat.

Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00 şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Fanii „Asia Express” se pot pregăti pentru patru seri consecutive de aventură, în care cele nouă echipe vor porni pe Drumul Mătăsii. Potrivit programului TV Antena 1, sezonul 9 debutează duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20:00.

„Asia Express – Drumul Mătăsii” poate fi urmărit la Antena 1, dar și online, pe AntenaPLAY.