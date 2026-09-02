Asia Express 2026 începe pe 6 septembrie! Află programul TV Antena 1, zilele și orele de difuzare ale sezonului 9 și cine sunt concurenții care pornesc pe Drumul Mătăsii.

Program TV Asia Express | Drumul Mătăsii. Când poți urmări sezonul 9 la Antena 1 și de la ce oră începe | Antena 1

Asia Express 2026 începe săptămâna aceasta! Cel mai dur reality show de aventură revine la Antena 1 cu sezonul 9, iar concurenții sunt pregătiți să pornească pe unul dintre cele mai spectaculoase trasee de până acum.

Program TV Asia Express | Drumul Mătăsii

„Asia Express – Drumul Mătăsii” debutează chiar în această săptămână, iar cele nouă echipe vor traversa Uzbekistanul și China într-o cursă plină de provocări, emoții și situații neașteptate.

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii emisiunii. Sezonul 9 „Asia Express” începe duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Noul sezon îi va purta pe cei 18 concurenți într-o aventură care le va testa limitele fizice și psihice, dar și capacitatea de a se adapta unor situații complet neprevăzute.

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În ce zile se difuzează Asia Express 2026

Potrivit programului TV Antena 1, după premiera de duminică, „Asia Express – Drumul Mătăsii” va putea fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30. Emisiunea va fi difuzată la Antena 1 și va fi disponibilă și pe AntenaPLAY.

Astfel, telespectatorii vor avea parte de patru seri consecutive de „Asia Express”, în care vor putea urmări aventura celor nouă echipe pe Drumul Mătăsii.

Asia Express sezonul 9: Drumul Mătăsii îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China

Sezonul cu numărul nouă al emisiunii „Asia Express” pornește pe Drumul Mătăsii, o rută legendară care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China. Călătoria nu va fi doar despre distanțe, probe și misiuni dificile, ci și despre descoperirea unor culturi și tradiții complet diferite.

Cele nouă echipe vor avea ocazia să întâlnească oameni și să descopere obiceiuri locale dincolo de clișeele turistice. Fiecare etapă va veni cu noi provocări, iar concurenții vor trebui să găsească soluții rapide pentru a putea merge mai departe în competiție.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care le va oferi concurenților experiențe dintre cele mai spectaculoase.

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„Asia Express – Drumul Mătăsii” readuce în prim-plan povestea unei rute care, de-a lungul secolelor, a conectat Estul și Vestul. Traseul devine, astfel, mai mult decât decorul unei competiții: este o călătorie prin locuri, oameni, tradiții și culturi care au influențat lumea de-a lungul timpului.

Cine sunt concurenții de la Asia Express 2026

Cele nouă echipe care pornesc în aventura „Asia Express” sezonul 9 sunt formate din Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și Connie Preda, bună prietenă a acestuia, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida și cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc-Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția sa, Miky.

Cei 18 concurenți vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole, aventuri și frumuseți neașteptate. Fără confortul de acasă și cu resurse limitate, echipele vor trebui să demonstreze că pot face față celor mai dificile probe și celor mai imprevizibile situații.

„Asia Express” sezonul 9 poate fi urmărit la Antena 1 și pe AntenaPLAY, conform programului TV Antena 1, în fiecare duminică, luni, marți și miercuri.