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Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu au avut parte de o experiență neașteptată la autostop, la Asia Express. Ce detalii din mașina unei șoferițe i-au surprins și ce replică a stârnit hohote de râs.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 21:25 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 21:26
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei” | Antena 1
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Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu au avut parte de o surpriză în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Cei doi concurenți au reușit să găsească destul de repede o mașină la autostop și au pornit mai departe pe Drumul Mătăsii alături de o șoferiță care le-a atras imediat atenția.

Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, impresionați de șoferița de la autostop la Asia Express

Nu doar autoturismul i-a impresionat, ci și detaliile care au transformat călătoria într-un moment de neuitat.

Într-o competiție în care fiecare minut contează, găsirea unei mașini poate face diferența dintre o cursă reușită și una plină de obstacole. De această dată, cei doi au avut noroc și au putut continua drumul fără să piardă prea mult timp. Însă, odată urcați în autoturism, au descoperit câteva lucruri care i-au făcut să comenteze cu umor experiența.

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Gabi Torje a fost cel care a povestit la testimoniale ce l-a impresionat cel mai mult în timpul călătoriei. Concurentul a remarcat dotările autoturismului, dar și atenția șoferiței pentru detalii și accesoriile pe care aceasta le avea.

„Uite ce din asta are, Labubu. Uite oglinda, e cu tot cu cameră în spate. Mașina asta e avion, pe bune. N-am văzut model din ăsta în Europa. Nici nu o să spun modelul, că vreau să fiu eu primul din România care își ia. Cred că bărbatu-său ori taică-său e regele Armatei de Teracotă. Ea, aranjată, tot. Mirosea în mașină senzațional. E frumușică și aranjată și unghii, avea Labubu cu diamante pe geantă, Labubu cu diamante la oglindă. Labubu pe carcasa telefonului ei”, a spus Gabi Torje la testimoniale.

Fotbalistul a observat inclusiv accesoriile inspirate de personajul Labubu, care păreau să fie prezente peste tot: de la geantă și oglinda mașinii până la carcasa telefonului. Entuziasmul său a transformat o simplă cursă într-o poveste savuroasă.

Replica lui Alin Alexuc Ciurariu a stârnit amuzamentul

Nici Alin Alexuc Ciurariu nu a ratat ocazia de a glumi pe seama situației. După ce a ascultat observațiile colegului său despre șoferiță și pasiunea acesteia pentru accesoriile Labubu, concurentul a venit cu o replică pe măsură.

„Mai lipsea să fii Labubu ei”, a glumit Alexuc.

Cei doi concurenți s-au bucurat că au găsit rapid o mașină, mai ales că se aflau într-un moment important al competiției. În cursa pentru ultima șansă, fiecare oprire și fiecare alegere pot influența rezultatul final, iar timpul câștigat pe drum le poate oferi un avantaj important.

Rămâne de văzut dacă norocul de la autostop îi va ajuta pe Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu să depășească probele următoare și să-și continue aventura pe Drumul Mătăsii.

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