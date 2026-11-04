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Gabriel Torje de la Asia Express a plecat în America cu iubita lui, Larisa. Motivul special pentru care cei doi au făcut călătoria

Gabriel Torje a plecat peste ocean alături de iubita sa, Larisa, însă nu pentru o vacanță obișnuită. Ce face concurentul de la Asia Express în Statele Unite și ce scop are această călătorie?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 13:55 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 13:59
Gabriel Torje de la Asia Express a plecat în America cu iubita lui, Larisa. Motivul special pentru care cei doi au făcut călătoria | Instagram
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Gabriel Torje, concurentul de la Asia Express, a plecat în Statele Unite ale Americii alături de iubita sa, Larisa. Deși este o prezență discretă, aceasta îi este mereu alături partenerului său, inclusiv în proiectele în care fostul fotbalist alege să se implice. De această dată, cei doi au traversat oceanul pentru o cauză specială: sprijinirea copiilor vulnerabili.

Gabriel Torje de la Asia Express, într-o călătorie specială în Statele Unite ale Americii

Gabriel Torje și partenera sa vor petrece mai multe zile în SUA, iar fotbalistul le-a oferit urmăritorilor câteva imagini din această călătorie prin intermediul contului său de Instagram. Spre deosebire de o vacanță obișnuită, deplasarea are un scop caritabil.

Potrivit informațiilor publicate de SpyNews, fostul internațional român participă la Charity Cup Ministries, un turneu de fotbal organizat pentru a sprijini copiii nevoiași și pe cei proveniți din medii vulnerabile.

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Evenimentul îi aduce împreună pe iubitorii fotbalului, iar sportul devine o modalitate prin care pot fi susținute cauze sociale importante. Torje a avut astfel ocazia să revină pe teren într-un context special, dar și să se întâlnească cu mai mulți prieteni pe care îi are în Statele Unite.

Larisa l-a însoțit pe tot parcursul acestei experiențe, fiind alături de el în proiectul caritabil. Deși preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, iubita fotbalistului îl susține în activitățile sale și în inițiativele în care acesta se implică.

Ce mesaj a transmis Gabriel Torje din Statele Unite

Primul popas al celor doi a fost în Detroit, oraș de care fotbalistul s-a declarat impresionat. Acesta a publicat imagini din timpul călătoriei și a vorbit despre motivul pentru care a ajuns peste ocean.

„Detroit ne întâmpină cu peisaje superbe, culori de poveste și o atmosferă specială! Dar astăzi nu suntem aici doar să ne bucurăm de frumusețea toamnei, ci și pentru un scop mult mai important: un turneu caritabil în care fotbalul ne aduce împreună. Ne vedem astăzi la teren”, a transmis Gabriel Torje.

După timpul petrecut în Detroit, fostul fotbalist și-a continuat călătoria către Las Vegas, unde urmează să descopere un alt oraș american.

Imaginile publicate în mediul online arată câteva dintre momentele petrecute de acesta peste ocean, într-o deplasare în care sportul și implicarea socială ocupă un loc important.

Asia Express, diseară, la Antena 1

În paralel, telespectatorii îl pot urmări pe Gabriel Torje și în competiția Asia Express – Drumul Mătăsii. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, emisiunea ajunge la unul dintre cele mai importante momente ale sezonului 9: aflăm echipele care se califică în etapa finală.

Ultima confruntare din semifinală îi va purta pe concurenții aflați în Cursa pentru ultima șansă printr-o serie de misiuni spectaculoase, de la coborâri cu viteză pe munte până la vânzări online în stil chinezesc.

Viteza, memoria, îndemânarea și capacitatea de improvizație vor face diferența în această etapă decisivă.

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