Joseph Adam, mesaj emoționant de ziua Andei Adam. Cum a arătat tortul festiv, dar și ce spune artista despre relația cu soțul ei

Anda Adam a împlinit 45 de ani pe 27 aprilie, iar urările și mesajele frumoase nu au întârziat să apară. Mai mult, soțul său i-a transmis un mesaj emoționant care a copleșit inimile publicului.

A fost sărbătoare mare în familia Andei Adam. Concurenta de la Asia Express 2025 și-a sărbătorit ziua de naștere. Alături de aceasta au fost Joseph Adam, soțul său, dar și fetița ei, Evelin.

Se pare că artista și-a dorit o petrecere liniștită, motiv pentru care a ales să petreacă această zi specială în compania celor mai importante persoane pentru ea. Printre cei care i-au transmis mesaje copleșitoare se numără și partenerul său.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Anda Adam și Joseph au o poveste de iubire la care mulți doar visează. Cei doi s-au căsătorit civil în decembrie 2022, iar în urmă cu aproximativ un an au mers împreună în fața altarului.

Ce mesaj emoționant a primit Anda Adam de la soțul ei chiar în ziua în care a împlinit 45 de ani. Cum arată tortul festiv al artistei

Deși pare dur și impunător, în spatele acestui aspect al lui Joseph Adam se află un romantism despre care puțini știu. Chiar de ziua de naștere a soției sale, concurentul de la Asia Express 2025 a decis să transmită un mesaj copleșitor.

„La mulți ani, iubirea vieții mele!”, i-a spus Andei Adam, conform click.ro.

Artista a vrut o aniversare discretă la ea acasă, însă nu a renunțat la opulență. Aceasta a ales un tort roz în formă de trandafir care a acaparat privirile fanilor din mediul online. Vedeta nu a ezitat să publice câteva imagini cu desertul festiv.

„De ziua mea am fost pe chill, acasă, cu familia! Așa mi-am dorit! Am petrecut în familie pentru că suntem obosiți după Asia Express și nu am avut chef de organizat o super petrecere.

Tortul a fost într-adevăr spectaculos, a fost wow, la fel ca reacția fanilor de pe online atunci când l-am postat”, a spus concurenta de la Asia Express 2025, conform sursei citate mai sus.

Ce spune Anda Adam despre relația cu soțul său, după experiența de la Asia Express 2025

Anda Adam a vorbit recent și despre cum a fost aventura din Asia Express 2025 pentru ea și soțul său. Se pare că cei doi s-au bucurat din plin de fiecare moment petrecut împreună, fapt pentru care experiența nu le-a afectat deloc relația.

„Ne-am întors acasă, suntem foarte fericiți pentru că am avut parte de o super experiență la Asia Express, a fost super tare. Ne-am bucurat și mai mult unul de altul pentru că am petrecut timp împreună și am fost numai noi.

Ne-am putut concentra foarte bine și pe misiunile pe care le-am avut. Experiența Asia Express ne-a unit și mai mult și am reușit să fim o echipă super puternică, să ținem piept la foarte multe provocări”, a mai adăugat artista, potrivit sursei citate.