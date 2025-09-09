Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Greșeala care i-a costat mult pe Anda Adam și Joseph. Ce s-a întâmplat la joc

Antena Căutare
Anda Adam și Joseph au avut parte de un incident care i-a făcut să piardă timp prețios, la prima probă din a treia ediție de la Asia Express sezonul 8 din 9 septembrie 2025.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 19:02 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 21:44

Pentru a stabili ordinea de plecare în cursa pentru a doua imunitate, Irina Fodor le-a propus concurenților un joc la înălțime care le-a testat atât rapiditatea și echilibrul, cât și abilitățile „științifice”. Aflați la poalele vulcanului Mayon, i-au adus un omagiu acestuia cu câte un vulcan în miniatură. Ordinea în care echipele au început jocul a fost stabilită de Mara Bănică și Serghei Mizil, cei care au câștigat prima imunitate de la Asia Express - Drumul Eroilor.

Anda Adam, supărată că a fost penalizată în a treia ediție Asia Express - Drumu Eroilor din 9 septembrie 2025. Ce a pățit Joseph

„Voi va trebui să faceți vulcanul să erupă. Unele le veți găsi pe masă, dar vă va lipsi oțetul. Oțetul va fi adus de cei care merg cu roata. Oțetul este ingredientul principal, care se pune la final. Foarte important! În momentul în care eu dau start, cel care rămâne aici la masă doar măsoară ingredientele și doar îl așteaptă pe cel care merge pe roată și aduce oțetul. În momentul în care aveți toate ingredientele, măsurați și cantitatea de oțet necesară. Apoi, deschideți sticla cu apă. Puneți vulcanul peste sticla cu apă. Peste ingredientele amestecate, cantitatea ce v-a fost indicată și ar trebui să fie ultimul pas și să avem o erupție frumoasă a vulcanului vostru”, a explicat Irina Fodor regulile înainte de a da startul.

Astfel, fiecare echipă a ales membrul care merge să ia sticla de oțet și doi câte doi, au pornit pe roțile suspendate. Dintre Anda Adam și soțul ei, Joseph a fost cel care a urcat la înălțime, însă pe traseu a avut un incident.

După ce a luat sticla de oteț, și-a legat-o de centură, iar aceasta s-a desprins. Joseph a fost nevoit să se întoarcă din drum după cealaltă sticlă și asta i-a făcut să piardă timp prețios.

„Eu am vrut să îi spun Irinei dacă nu cumva de poate considera o problemă tehnică. Să ne scadă timpul respectiv. Nu a fost o problemă care a ținut de el. Cum au prins ei, e treaba mea...”, a reacționat Anda Adam.

„A pierdut timp pentru că a și legat-o și s-a rupt”, a spus și Calina, cea cu care a concurat.

„Trebuia din momentul ăla să se ia în calcul cât i-a luat lui să se întoarcă și din momentul în care pleca din nou, cu altă sticlă, să se scadă minutajul pe care l-a pierdut. Dar, ghiniounul este din nou de partea noastră. Și n-am avut decât de pierdut. Ca de obicei la noi, nu facem niciodată din prima. Noi tre să facem de 10 ori, ce obțin alții deodată”, a mai spus nemulțumită artista.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

