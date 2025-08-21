Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 6. Anda Adam și Joseph, dezvăluiri despre cele mai grele momente din competiție

În episodul 6 din Jurnal de călătorie Asia Express – Drumul Eroilor, Anda Adam și Joseph au vorbit despre greutățile pe care le-au întâmpinat în Asia.

Anda Adam și Joseph, soțul ei, au spus despre Asia Express că este o continuă aventură. Anda spune despre soțul ei că el este dornic de aventură și se bucură mai mult de probe, în timp ce ea obosește mai repede.

Anda Adam și Joseph, despre greutățile întâmpinate în timpul probelor la Asia Express

Joseph a spus că el este învățat cu greul pentru că face sport de performanță de mulți ani, dar Anda i-a spus că nu e normal ca ei să facă sport sau cardio 12 ore pe zi, pentru că ea fix așa simte că se desfășoară fiecare zi, neștiind ce îi așteaptă și când vor avea ocazia să se odihnească puțin.

Indiferent de cât de grele devin probele, cei doi au spus că vor fi unul lângă altul, la bine și la greu, așa cum și-au jurat și în biserică înainte de a se căsători.

„Am avut nunta și nu am apucat să plecăm în luna miere și am zis asta să fie luna noastră de miere”, a dezvăluit Anda Adam.

Artista a mai spus că fiecare probă este ceva neașteptat pentru ei pentru că ea e obișnuită să aibă lucrurile planificate, să fie mai calculată, în timp ce soțul ei e mai spontan și le este greu să facă față probelor cu care se confruntă.

