Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 6. Anda Adam și Joseph, dezvăluiri despre cele mai grele momente din competiție

În episodul 6 din Jurnal de călătorie Asia Express – Drumul Eroilor, Anda Adam și Joseph au vorbit despre greutățile pe care le-au întâmpinat în Asia.

Publicat: Joi, 21 August 2025, 11:37

Anda Adam și Joseph, soțul ei, au spus despre Asia Express că este o continuă aventură. Anda spune despre soțul ei că el este dornic de aventură și se bucură mai mult de probe, în timp ce ea obosește mai repede.

Anda Adam și Joseph, despre greutățile întâmpinate în timpul probelor la Asia Express

Joseph a spus că el este învățat cu greul pentru că face sport de performanță de mulți ani, dar Anda i-a spus că nu e normal ca ei să facă sport sau cardio 12 ore pe zi, pentru că ea fix așa simte că se desfășoară fiecare zi, neștiind ce îi așteaptă și când vor avea ocazia să se odihnească puțin.

Indiferent de cât de grele devin probele, cei doi au spus că vor fi unul lângă altul, la bine și la greu, așa cum și-au jurat și în biserică înainte de a se căsători.

„Am avut nunta și nu am apucat să plecăm în luna miere și am zis asta să fie luna noastră de miere”, a dezvăluit Anda Adam.

Artista a mai spus că fiecare probă este ceva neașteptat pentru ei pentru că ea e obișnuită să aibă lucrurile planificate, să fie mai calculată, în timp ce soțul ei e mai spontan și le este greu să facă față probelor cu care se confruntă.

Asia Express Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

