Remi Dobre a avut o reacție dură după ce a văzut imaginile cu Bianca Iotu și ispita Narcis, la Insula Iubirii. Ce reproșuri i-a adus fostei partenere la ultimul bonfire.

Imaginile cu Bianca Iotu și ispita Narcis au stârnit reacții puternice din partea lui Remi Dobre, la Insula Iubirii.

În timpul ultimului bonfire, concurentul nu și-a ascuns nemulțumirea și a făcut mai multe comentarii dure la adresa fostei partenere. Remi a spus că se aștepta la o altă atitudine din partea Biancăi și a folosit cuvinte precum „penibilă” și „ieftină”.

Nici Bianca nu a rămas fără replică și i-a transmis că nu are niciun motiv să se simtă rușinată de comportamentul ei.

Cum a reacționat Remi Dobre când a văzut imaginile cu Bianca Iotu și ispita Narcis: „Penibilă, ieftină”

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Ultimul bonfire de la Insula Iubirii a adus un nou schimb de replici dure între Remi Dobre și Bianca Iotu. Concurentul a urmărit imaginile în care fosta lui parteneră apare alături de ispita Narcis și nu și-a ascuns nemulțumirea. Remi a criticat comportamentul Biancăi și a folosit cuvinte dure la adresa ei. Nici Bianca nu a rămas fără replică.

În momentul în care a văzut imaginile cu Bianca Iotu și ispita Narcis, Remi Dobre a făcut mai multe comentarii despre atitudinea fostei sale partenere. Acesta i-a spus că știe cât de mult îi place să fie în centrul atenției și că pare să se simtă bine în situația în care se află.

„Eu mă simt foarte bine văzându-te că faci treaba asta, exact cum te simți și tu văzându-te pe tine”, i-a spus Remi.

Bianca Iotu nu a părut deranjată de observațiile fostului partener și i-a răspuns scurt: „Eu n-am absolut nimic”.

Remi a continuat seria reproșurilor. El a spus că și-ar fi dorit să vadă o urmă de rușine sau măcar puțină reținere din partea Biancăi. Concurentul a mărturisit că este dezamăgit de atitudinea ei, mai ales că, în trecut, o considera o persoană specială.

„Știu că ești foarte exhibiționistă și cred că te simți bine cu asta. Mi-aș dori să văd totuși o urmă de rușine, o urmă de reținere din partea ei. Din partea persoanei pe care eu o urcam pe piedestal și o divinizam, să fie atât de liniștită mi se pare chiar cuvântul serii: «penibilă». Ieftină”, a declarat Remi Dobre.

Ce i-a răspuns Bianca Iotu fostului partener

Bianca Iotu nu a acceptat în tăcere comentariile lui Remi. Aceasta a adus în discuție și familiile lor și a spus că nu se teme de reacția celor apropiați.

Mai mult, concurenta a explicat că familia ei va fi mândră de felul în care a ales să își trăiască experiența de la Insula Iubirii. Bianca a subliniat că și-a asumat deciziile și că este fericită că a pus capăt relației cu Remi.

„Păi, scuză-mă pe mine, familia ta știe cum ești de nenumărate ori. N-au avut absolut nimic de comentat. La fel și familia mea. Familia mea o să fie mândră de mine pentru că eu am fost asumată și fericită și am întrerupt relația în sfârșit, după ce am fost cotropită de foarte multe ori. Deci da, eu n-am absolut niciun stres”, a spus Bianca Iotu.

Ultimul bonfire a adus la suprafață nemulțumirile lui Remi, dar și poziția clară a Biancăi, care a transmis că nu regretă deciziile luate în cadrul emisiunii Insula Iubirii.