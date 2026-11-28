Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să plece separat de la Insula Iubirii. La ultimul bonfire, concurentul a izbucnit în lacrimi și i-a făcut fostei partenere o mărturisire emoționantă.

Cum s-a încheiat povestea Biancăi Iotu și a lui Remi Dobre la Insula Iubirii | Antena 1

Povestea de iubire dintre Bianca Iotu și Remi Dobre a ajuns la final, după experiența trăită la Insula Iubirii. La ultimul bonfire, cei doi au fost nevoiți să decidă dacă pleacă împreună sau separat. Fără să stea pe gânduri, au ales să meargă pe drumuri diferite. Înainte de despărțire, Remi a vrut să îi transmită Biancăi câteva cuvinte pe care nu i le mai spusese până atunci.

Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să plece separat de la Insula Iubirii

La ultimul bonfire, Radu Vâlcan le-a vorbit celor doi despre experiența trăită în emisiune. Prezentatorul le-a spus că Insula Iubirii a scos la iveală adevărul despre relația lor, chiar dacă unele momente au fost greu de acceptat.

De asemenea, Radu Vâlcan i-a îndemnat să își recunoască greșelile și să încerce să păstreze o legătură sănătoasă, chiar dacă relația lor de cuplu nu mai poate continua.

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Apoi, prezentatorul le-a adresat întrebarea pe care o primesc toate cuplurile la finalul experienței: dacă vor să plece împreună sau separat.

Bianca Iotu și Remi Dobre au ales să plece separat. Decizia a fost luată de comun acord, iar amândoi au fost hotărâți să își continue viața pe cont propriu.

Radu Vâlcan i-a felicitat pentru sinceritate și le-a spus să păstreze lecțiile învățate în timpul emisiunii.

Remi Dobre a izbucnit în lacrimi și i-a spus Biancăi: „Te-am iubit”

Deși decizia despărțirii fusese deja luată, Remi Dobre a simțit că mai are ceva important de spus. Concurentul a mărturisit că este posibil ca, după terminarea emisiunii, el și Bianca să nu mai păstreze legătura. Din acest motiv, a vrut să profite de ultimul moment petrecut împreună pentru a-i transmite un mesaj.

Remi a vorbit despre întrebarea care l-a măcinat pe parcursul experienței de la Insula Iubirii: dacă între el și Bianca a existat cu adevărat iubire.

Acesta a spus că a încercat să fie sincer cu el însuși și să înțeleagă ce a simțit pentru fosta parteneră. Tot atunci, a povestit că experiența din emisiune l-a făcut să înțeleagă pentru prima dată, la vârsta de 23 de ani, ce înseamnă să iubești cu adevărat.

„Eu aici am plâns pentru că e prima dată, la 23 de ani, când am conștientizat ce înseamnă iubirea și că am simțit-o”, a spus Remi.

Concurentul a continuat mărturisirea și a explicat că cel mai dureros lucru pentru el a fost să realizeze că acea iubire aparține trecutului.

„Și am început să plâng și mai tare când am conștientizat cât de tristă e situația să conștientizezi că iubirea ai trăit-o la timpul trecut”, a adăugat acesta.

La final, Remi Dobre i-a transmis Biancăi ultimele sale cuvinte, într-un moment plin de emoție: „Așa că, ultimul cuvânt din partea mea către tine: Bianca, te-am iubit”.

Bianca Iotu și Remi Dobre au plecat separat, iar ultima discuție dintre ei a fost marcată de o declarație de iubire pe care Remi a ales să o facă înainte de despărțire.