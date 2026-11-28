Remi Dobre a vorbit despre momentul petrecut alături de Daniela la shaormerie, la Insula Iubirii. Ce a dezvăluit concurentul la ultimul bonfire, în fața lui Radu Vâlcan și al Biancăi Iotu.

Remi Dobre a explicat ce s-a întâmplat între el și Daniela la shaormerie | Antena 1

La ultimul bonfire de la Insula Iubirii, Remi Dobre a fost pus în fața unor întrebări incomode de către Radu Vâlcan. Concurentul a explicat ce s-a întâmplat între el și ispita Daniela la shaormerie, dar și de ce apropierea dintre ei a avut loc atunci când camerele nu erau prezente.

Remi Dobre a explicat ce s-a întâmplat între el și Daniela la shaormerie, la Insula Iubirii: „A forțat lucrurile”

Ultimul bonfire dintre Remi Dobre și Bianca Iotu a venit cu întrebări incomode și explicații despre apropierea dintre concurent și Daniela. În fața lui Radu Vâlcan, Remi a fost nevoit să vorbească despre momentul petrecut la shaormerie, dar și despre motivul pentru care sărutul nu a avut loc atunci când camerele de filmat erau pornite.

Prezentatorul a vrut să afle dacă cei doi s-au sărutat și în club. Concurentul a negat acest lucru și a precizat că momentul de apropiere a avut loc la shaormerie.

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„Nu. În club, noi… nu la shaormerie a fost un pupic. Un pupic fără atingeri”, a explicat Remi Dobre.

Remi Dobre, întrebat de Radu Vâlcan de ce s-a apropiat de Daniela în afara camerelor

Radu Vâlcan nu s-a oprit aici și a vrut să înțeleagă de ce Remi a evitat apropierea de Daniela atunci când camerele erau pornite, dar a acceptat să o sărute în momentul în care nu mai era filmat.

Prezentatorul i-a atras atenția că, în imaginile surprinse de camere, concurentul părea că refuză apropierea Danielei. În schimb, atunci când nu exista supraveghere, între cei doi s-a produs un sărut.

„Da, fix asta s-a întâmplat”, a recunoscut concurentul.

Întrebat de ce a ales să se apropie de Daniela tocmai atunci când camerele nu erau prezente, Remi a pus totul pe seama contextului. Radu Vâlcan a insistat și l-a întrebat direct dacă lipsa camerelor a contat în decizia lui.

„Da”, a răspuns Remi.

Remi susține că Daniela a insistat și a forțat lucrurile

Un alt subiect adus în discuție la ultimul bonfire a fost comportamentul Danielei. Radu Vâlcan a vrut să afle dacă aceasta a insistat pentru ca lucrurile să evolueze între ei.

Remi Dobre a confirmat că Daniela a forțat apropierea și a recunoscut că situația nu a fost una în care să se simtă pe deplin confortabil.

„Da. Daniela a forțat, într-adevăr, destul de mult lucrurile, mai ales atunci și după. Și nu știu dacă se vedea pe fața mea neapărat că sunt prea mândru de treaba asta”, a declarat concurentul.

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