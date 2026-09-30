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Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță

Tuncay Öztürk traversează o perioadă complicată în viața personală. Fostul soț al Andreei Marin a ajuns în instanță în contextul neînțelegerilor cu mama fetiței sale, iar disputa dintre cei doi părinți vizează inclusiv exercitarea autorității părintești.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 08:01 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 08:06
Tuncay Öztürk ar fi ajuns în instanță în urma despărțirii de mama fetiței sale | Instagram
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Potrivit informațiilor publicate pe www.portal.just.ro, la Judecătoria Sectorului 1 București a fost înregistrat un dosar în care Tuncay Öztürk figurează în calitate de pârât, în timp ce identitatea reclamantei este anonimizată.

Dosarul, înregistrat pe 21 septembrie 2026, se află la Secția a II-a Civilă, materia „Minori și familie”, iar obiectul acestuia este „exercitarea autorității părintești”. Conform informațiilor disponibile pe Portalul Instanțelor de Judecată, cauza se află în stadiul procesual „Fond”. La momentul consultării portalului nu erau afișate informații despre ședințe sau căi de atac.

Tuncay Öztürk ar fi ajuns în instanță în urma despărțirii de mama fetiței sale

Acesta nu ar fi însă singurul demers în instanță legat de situația celor doi părinți.
Conform www.redactia.ro, mama copilului ar fi inițiat și o procedură având ca obiect o ordonanță președințială.

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O astfel de procedură este folosită pentru obținerea unor măsuri provizorii și urgente, până la soluționarea fondului litigiului. Publicația relatează că neînțelegerile dintre cei doi ar fi apărut după despărțire și ar avea în centrul lor relația fiecărui părinte cu fetița.

Relația lui Tuncay Öztürk cu mama copilului părea una liniștită în urmă cu doar câteva luni

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, potrivit aceleiași surse, în luna iunie 2026 Tuncay Öztürk, partenera sa și fetița lor fuseseră surprinși împreună într-un loc de joacă din București. La numai câteva luni distanță, relația dintre cei doi părinți ar fi ajuns în impas, iar chestiunile legate de copil au ajuns în fața judecătorilor.

Procesul privind exercitarea autorității părintești a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București pe 21 septembrie 2026. Potrivit datelor de pe Portalului Instanțelor, ultima modificare a dosarului a fost făcută pe 23 septembrie 2026, fără ca la acel moment să fie afișat un termen de judecată. Tuncay Öztürk a devenit cunoscut publicului din România și prin relația cu Andreea Marin. Cei doi s-au căsătorit în 2014, iar ulterior au divorțat.

tuncay ozturk
tuncay ozturk
tuncay ozturk

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