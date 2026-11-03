Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, surprinse de o misiune inedită la Asia Express. Ce au descoperit cele două concurente

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns primele la locul misiunii. Iată ce a presupus aceasta.

Ce au descoperit cele două concurente | Antena 1

Shanghai este numit și Perla Orientului, iar asta nu putea decât să o inspire pe Irina Fodor să le dea o misiune aparte concurenților pe Drumul Mătăsii. Aceștia s-au transformat în bijutieri, dar mai întâi au fost nevoiți să colecteze scoicile din apă, să extragă perlele și să le prelucreze sub atenta îndrumare a supraveghetorilor.

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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, surprinse de noua misiune din Asia Express

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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns primele la locul misiunii și au putut alege ce plic au dorit. Ele au tras la sorți și au avut de îndeplinit mai multe sarcini: au vâslit pentru a ajunge la locul din care puteau recolta scoicile, le-au desfăcut, au luat perlele, le-au curățat, după care le-au transformat în bijuterii deosebite.

„Trei scoici din plasă. Încercați să le găsiți pe cele mai mari, deoarece conțin cele mai multe perle”, au fost instrucțiunile.

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„Ne-am descălțat, că m-am gândit că o să stăm toată ziua ude la picioare”, a relatat Loredana.

Și-au ținut cu greu echilibrul în bărcuță, vâslitul a fost de asemenea problematic, însă fetele au reușit să ia scoicile.

„Mă ploua foarte tare pe față”, a spus Ana.

„Țipam la Ana pentru că știu că ea are momente când nu aude și dacă țip știu că mă aude”, a explicat Loredana.

„A început să fie dificilă situația, pentru că era acel lac marcat cu niște sticle”, relatează Ana.

Nici pentru Gabi și Alexuc nu a fost o misiune ușoară, confruntându-se cu probleme similare.

Ajunse la mal, au plecat desculțe spre locul unde trebuiau să curețe scoicile și să găsească perlele.

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„În picioarele goale, prin ploaie, am fugit”, a spus Ana.

Sarcina de a scoate perlele le-a uluit pe fete, dar și pe Gabi și Alexuc.

„Mi se părea ireal să găsim perluțe de două culori”, a spus Loredana.

„Și diferite în dimensiuni. Erau unele mai măricele, unele mai mici”, adaugă Ana.

„Pare câteodată incredibil, dar ceea ce mi se pare și mai minunat este faptul că noi avem ocazia să facem acest lucru astăzi aici”, a punctat Loredana Chivu.

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„Și o satisfacție”, spune și Alexuc. „Bucurie că pentru prima dată, bagi mâna într-o scoică.”

„Mamă, fetelor, eu știu că sunteți invidioase pe noi. Ce să vă fac?! Chiar aveți de ce, să mor eu dacă vă mint!” a declarat Ana.

„A fost fascinant momentul în care am băgat degetele”, mai explică ea. „Am făcut niște bijuterii foarte frumoase!”