Luptă decisivă la Asia Express! Cine a câștigat penultimul joc pentru avantaj și ce miză importantă a fost pusă în joc

Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor și s-au calificat la jocul de amuletă, câștigând și niște puncte importante. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns la câteva minute după ei, urmându-i la jocul de amuletă. Iată cine a câștigat cursa!

Miza a fost uriașă la penultimul joc de avantaj de pe Drumul Mătăsii. Irina Fodor a pus la bătaie o amuletă de 1000 de euro de la Kaufland și niște ștampile prețioase în cursa pentru marea finală.

Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au luptat din răsputeri pentru a câștiga.

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Cine a câștigat penultimul joc pentru avantaj din Asia Express - Drumul Mătăsii

După o cursă pe canalele Chinei, în care au țipat unii peste alții, s-au încăierat cu gâștele și chiar s-au lovit, Alexuc alunecând pe treptele ude care duceau la canal, verdictul a venit: Valerie și Alex au câștigat penultimul joc pentru avantaj de pe Drumul Mătăsii.

„Mi se părea că Alexuc nu ținea minte literele pe care le avea”, a spus Valerie.

„O să ai penalizări pentru că nu ai adus în ordinea corectă”, l-a avertizat Irina pe Gabi, care a adus a șasea literă înainte de cea de-a cincea.

„Eram într-o alergare continuă, nu mai gândeam deja”, spune Gabi.

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Valerie și Alex s-au coordonat mai bine pe traseu, au adunat rapid literele și au format proverbul cerut de Irina Fodor la final: „Sufletul omenirii este vinul.”

„A fost un câștig pe merit! Chiar mi-am dat sufletul aici și pentru mine această probă a fost una dintre cele mai grele”, a spus Alex.

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„Nici nu ne-am mai enervat”, spune Gabi. „Liniuța asta ne-a luat 1000 de euro!”

„Dunga era chiar un avantaj. Era cea mai simplă literă”, le-a explicat Irina Fodor.