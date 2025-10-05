Mara Bănică și Serghei Mizil pornesc în etapa a 5-a din Asia Express alături de un pomeranian, diseară, de la 20:00, pe Antena 1

Antena Căutare
Duminică seara, de la 20:00, Antena 1 difuzează primul episod al etapei a 5-a din Asia Express – Drumul Eroilor, o etapă cu totul aparte, mult așteptată de către telespectatori.

Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 10:06
Concurenții ajung în satul renumit pentru arta figurinelor TO HE, mici sculpturi realizate din cocă de orez. Aici, prima echipă ajunsă la destinație are un rol decisiv: își alege păpușa preferată și stabilește pentru ceilalți concurenți atât modelele, cât și numărul de figurine de realizat. După ce fiecare pereche își duce la bun sfârșit sarcina în casa artizanului, misiunea continuă într-o piață, unde concurenții trebuie să găsească persoane care seamănă cât mai bine cu păpușile create – de la haine în aceeași culoare până la mici detalii de recuzită. Doar fotografiile reușite le vor dezvălui următoarea destinație pentru Jocul de Amuletă.

Citește și: Mara Bănică și Serghei continuă aventura pe Drumul Eroilor. Asia Express, din nou lider detașat de audiență

Episodul aduce și un moment inedit pentru Mara Bănică și Serghei Mizil, care primesc un „handicap” cu totul special: un cățel pomeranian de care trebuie să aibă grijă pe tot parcursul cursei. Cei doi dezvoltă rapid o relație surprinzător de tandră cu micuțul companion, ceea ce adaugă un strop de emoție și de umor aventurii lor.

La finalul acestui episod, telespectatorii vor avea parte de o surpriză mult așteptată: modul în care se schimbă echipele pe Drumul Eroilor, un moment ce promite să dea peste cap toate strategiile de până acum. Asia Express – Drumul Eroilor continuă diseară, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. O echipă a fost salvată de la eliminare. Cum au reacționat concurenții: „E șocat”

