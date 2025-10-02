Mara Bănică și Serghei continuă aventura pe Drumul Eroilor. Asia Express, din nou lider detașat de audiență

Miercuri seară, Drumul Eroilor a ajuns în Hanoi, una dintre cele mai mari și aglomerate metropole vietnameze, unde a avut loc cea mai grea și mai lungă cursă pentru ultima șansă din acest sezon, așa cum a declarat și Irina Fodor.

Trei echipe – Emil și Alejandro, Karmen și Olga, respectiv Serghei și Mara – au alergat mai bine de 9 ore, fără întrerupere, pentru a-și păstra locul în competiție. Condițiile meteo schimbătoare, de la soare arzător la ploaie și frig, alături de misiunile complexe, au făcut ca ediția de aseară să fie una dintre cele mai intense și mai spectaculoase de până acum.

La finalul cursei, medalia verde le-a revenit Marei Bănică și lui Serghei, care își continuă aventura pe Drumul Eroilor.

Ediția difuzată aseară a fost din nou lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.3 puncte de rating și 17.6% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.7 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.7 puncte de rating și 15% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 5.4 puncte de rating și 16.9% cotă de piaţă. În minutul de aur, 20.54, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență pe întregul tronson orar Prime Time, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu 5.6 puncte de rating şi 23.3% cota de piaţă.

Duminică, de la ora 20:00, Asia Express continuă cu cea de-a cincea etapă, una mult așteptată de telespectatori, pentru că va aduce celebrul schimb de echipe. Cine cu cine va pleca în cursă, telespectatorii vor descoperi în exclusivitate, doar la Antena 1.

