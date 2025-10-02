Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. O echipă a fost salvată de la eliminare. Cum au reacționat concurenții: „E șocat”

Trei echipe s-au întrecut la cursa pentru ultima șansă în ediția 16 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025. În cele din urmă, o pereche a fost a un pas de eliminare. Iată ce culoarea a avut insigna.

Telespectatorii au așteptat cu nerăbdare cursa pentru ultima șansă din cea de-a patra etapă a reality show-ului. Ca de fiecare dată, oamenii de acasă au avut parte de o surpriză neașteptată din partea concurenților.

Voturile au fost strategice în ediția 16 a sezonului 8 Asia Express, de pe 1 octombrie 2025. De asemenea, reacțiile acide și tensiunile nu au întârziat să își facă apariția la careu, chiar de față cu Irina Fodor.

În urmă cu o zi, Anda Adam și Joseph au câștigat imunitatea mică, motiv pentru care nu pot fi votați la cursa pentru ultima șansă. De acest avantaj uriaș se pot bucura și Alexandru Ion alături de Ștefan Floroaica deoarece au reușit să obțină prima imunitate a etapei.

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din ediția 16 a sezonului 8 Asia Express, de pe 1 octombrie 2025

Încă de la primele ore ale dimineții, concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor la careu pentru a afla echipele ce vor risca eliminarea în această etapă. Anda Adam și soțul ei, Joseph, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt imuni. Așadar, nu pot merge în cursa pentru ultima șansă.

„Ultima echipă care a ajuns ieri la mine: Mara și Serghei”, a anunțat prezentatoarea TV.

Vedetele au avut parte de o surpriză neașteptată. Aceștia au rămas uluiți când au aflat că Emil Rengle și Alejandro Fernandez au ajuns pe penultimul loc. Cei doi nu au înțeles rolul bancnotei din ultima probă, motiv pentru care au pierdut foarte mult timp pe traseu.

„Nu-mi place deloc priveliștea de aici!”, a spus Emil Rengle.

Cea de-a treia echipă care merge la cursa pentru ultima șansă în ediția 16 a sezonului 8 Asia Express, de pe 1 octombrie 2025, este formată din Karmen Simionescu și Olga Barcari. Cei mai mulți au decis să trimită fetele în această provocare, având în vedere că nu a trăit o astfel de experiență până acum.

Voturile au stârnit o mulțime de reacții acide. Olga Bacari nu s-a mai putut abține și a comentat imediat alegerile colegilor de emisiune.

„Cei ai cu noi? Chiar m-am ofticat! (...) Mă deranjează exprimarea, nu mă duc că vrei tu, mă duc că trebuie! Zi că așa trebuie, nu că vrem!”, a spus concurenta.

„Stai puțin! Unde este cumetria noastră?”, a întrebat Karmen Simionescu după votul lui Gabriel Tamaș.

Prin ce probe au trecut echipele la cursa pentru ultima șansă din ediția 16 a sezonului 8 Asia Express, de pe 1 octombrie 2025

Probele prin care au trecut echipele la cursa pentru ultima șansă din ediția 16 a sezonului 8 Asia Express, de pe 1 octombrie 2025, nu au fost deloc ușoare. Concurenții au fost nevoiți să facă pe curierii și vânzătorii în această etapă.

După cu au dus localnicilor diferite vase din lut, vedetele au plecat către următoarea destinație unde îi aștepta o surpriză de proporții. Aceștia au fost puși să prindă un șarpe, să mănânce care din șarpe și să ajute la realizarea unei băuturi specifice din Vietnam.

La ultima probă din cursa pentru ultima șansă, perechile de vedete au ajuns într-o piață renumită din zonă. Aceștia au avut de dus la final o sarcină importantă: să ajute un localnic să își vândă marfa.

Mara Bănică și Serghei Mizil au fost în pericol de eliminare în ediția 16 a sezonului 8 Asia Express, de pe 1 octombrie 2025

În ediția 16 a sezonului 8 Asia Express, de pe 1 octombrie 2025, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost în pericol de eliminare. Cei doi au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă.

Vestea că aceștia ar putea să părăsească emisiunea a întristat pe toată lumea. Ceilalți concurenți au așteptat cu nerăbdare să afle culoare insignei, sperând că aceasta este verde.

„Mi s-au înmuiat picioarele!”, a fost replica dată de Karmen Simionescu.

Deși își dorea să plece acasă, Irina Fodor l-a luat prin surprindere pe Serghei Mizil. Se pare că ecusonul a fost verde, motiv pentru care Mara Bănică și colegul său vor rămâne în competiția de pe Drumul Eroilor.

„Cred că noi ne dorim mai mult decât Serghei să fie verde!”, a spus Cristina Postu.

„E șocat! Nu l-am văzut niciodată așa de serios! Cred că nu știe ce se întâmplă”, au mai zis concurenții despre reacția lui Serghei Mizil la aflarea veștii.

„În cele din urmă rămâne în competiție, că vrem, că nu vrem! Asia Express ne mai ține puțin. Încă mai ai șanse să câștigi Asia Express!”, i-a spus Mara Bănică colegului ei.

„E de admirat! Rar poți să vezi oameni de vârsta lui care să aibă o astfel de rezistență. Bravo, felicitări! Ești un exemplu!”, a dezvăluit Anda Adam.

„E ceva special aici, e un personaj. Noi ne bucurăm că îl cunoaștem!”, a mai adăugat Dan Alexa, după anunțul că Serghei Mizil și Mara Bănică rămân în cursa de pe Drumul Eroilor.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

