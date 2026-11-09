Mirela Vaida a încercat să deturneze barca lui Gabi Torje la Asia Express! Ce s-a întâmplat când a pus planul în aplicare

Mirela Vaida a vrut să deturneze barca lui Gabi Torje, dar a avut parte de o surpriză. Iată ce s-a întâmplat.

Mirela Vaida a încercat să deturneze barca lui Gabi Torje la Asia Express | Antena 1

Navigarea pe canale în China nu este o treabă tocmai ușoară. Concurenții Asia Express trebuie să facă acest lucru în timp ce întrețin și atmosfera pentru clienți, cântând și oferindu-le ceai.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost ajunse din urmă de Gabi Torje și Alin Alexuc la proba de pe canale. Prezentatoarea TV a recurs la un gest controversat ca să câștige teren în fața băieților.

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Mirela Vaida a încercat să deturneze barca lui Gabi Torje la Asia Express

În timp ce Oana era la cârmă, Mirela a întreținut atmosfera și a dat vâslit. În barca băieților, Alexuc era la cârmă, iar Gabi a întreținut atmosfera. Acesta a cântat și le-a oferit doamnelor ceai.

Spre deosebire de Mirela Vaida, care a trecut în revistă mai multe melodii autohtone și străine, Gabi Torje s-a bazat mai mult pe improvizație. De asemenea, a și dansat, amuzându-le teribil pe doamnele din barcă.

„N-am eu voce multă, dar măcar încerc să vă fac o strofă aici în barcă”, spune el.

Gabi a observat și că Valerie și Alex sunt supărați și i-a sfătuit să-și schimbe starea, relatându-se și întâmplare din mașină, când era cât pe ce să ia foc.

„Erau supărați amândoi!” spune el.

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„Înseamnă că nu numai noi am avut probleme cu autostopul”, spune Alexuc.

La un moment dat, barca băieților era foarte aproape să treacă de cea a fetelor, iar Mirela Vaida a încercat să le deturneze barca. Cu toate acestea nu a reușit decât să ducă propria barcă într-o direcție greșită.

Aceasta a susținut că în direcția aceea voia să se ducă, încercând să acopere gestul făcut.

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„Nu la picioare că fac urât!” îi strigă Gabi, care a împins și el cu vâsla în barca fetelor.

„Ele au vrut să ne facă rău și răul s-a întors împotriva lor!” a declarat Gabi.

„În capul meu a fost că dacă eu îl împing pe el cu bățul, barca se duce mai încolo”, explică Mirela gestul. „M-am dus eu pe un alt canal.”