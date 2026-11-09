Mirela Vaida, idee neașteptată pentru a găsi o mașină la autostop, la Asia Express. Ce a făcut concurenta în China

Mirela Vaida este hotărâtă să nu mai piardă timpul la autostop. Iată la ce metodă ingenioasă a recurs.

Pentru a ajunge cât mai repede la următoarea locație, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au căutat un mijloc de transport în apropiere. Acestea au abordat un tânăr și l-au implorat să le ducă, însă nu s-a lăsat înduplecat așa repede.

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Mirela Vaida, idee neașteptată pentru a găsi o mașină la autostop

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Mirela Vaida a observat că tânărul care le-a ieșit în cale lucra la o clinică dentară. Astfel că, prezentatoarea tv a avut o idee neobișnuită. Aceasta a început să promoveze clinica în limba engleză.

„Uită-te la mine, am dinți perfecți”, îi spune ea.

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Aceasta a făcut reclamă clinicii dentare, iar în cele din urmă l-a înduplecat pe medic să le ducă la locația următoarei misiuni.

„Fii atent! Cea mai bună clinică dentară de aici, din China! (...) Trebuie să veniți aici pentru cel mai fericit zâmbet. Aplauze pentru ei. Cei mai buni prieteni ai mei din China!” a spus ea.

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Entuziasmul Mirelei a adus zâmbete pe fețele personalului clinicii dentare, iar fetele au rezolvat problema transportului.