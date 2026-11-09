Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express! Influencerița, la un pas să fie lovită de o mașină

Tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express! Influencerița, la un pas să fie lovită de o mașină

Presiunea ultimelor zile în Asia Express - Drumul Mătăsii își spune cuvântul și în cuplul Valerie Lungu - Alex Gîlcă. Iată ce reproșuri și-au adus cei doi.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 21:44 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 21:45
Tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au primit primii mesajul Irinei, cu toate acestea, au pierdut avantajul la autostop. Ziua lor a început cum nu se poate mai prost, iar tensiunea a tot crescut. În cele din urmă, cei doi au răbufnit și și-au aruncat cu reproșuri în plină stradă.

Citește și: Momente de panică la Asia Express! Mașina în care se aflau Gabi Torje și Alin Alexuc a luat foc: „Ardea ceva în bord”

Tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

Articolul continuă după reclamă

După proba cu steagurile, Valerie și Alex au început să se certe pentru diverse lucruri pe care și unul, și altul credeau că celălalt le face greșit. Cei doi trebuiau să afle 20 de mărci de mașini, dar și să învețe imnul Chinei.

„Mă uit că n-ai scris corect”, îi spune Alex iubitei sale.

„Mi-am dat seama că am scris aproape toată lista, dar, de fapt, la telefonul ăla era autocorectorul pornit”, explică Alex.

„Dă la mine telefonul atunci”, îi spune Valerie.

„Tu mă bulversezi”, răspunde Alex.

Citește și: Mirela Vaida, idee neașteptată pentru a găsi o mașină la autostop, la Asia Express. Ce a făcut concurenta în China

Valerie se grăbește să plece la următoarea probă, însă Alex înțelesese că trebuie să aștepte răspuns de la Irina.

„Ce aștepți?” îl înteabă Valerie.

„Ce te aprinzi?” spune el.

„Avem două misiuni, nu înțeleg de ce așteptăm!” repetă Valerie. „Avem un avantaj și-l pierdem imediat!”

„N-ai răbdare!” îi reproșează Alex.

„Nu striga la mine”, spune Valerie. „Ai citit foarte bine misiunea. Trebuie să mergem mai departe.”

Alex își dă seama că a pierdut o foaie importantă pe care avea notată locația următoare.

„Eu eram obosită pe tine”, îi spune Valerie.

„Și eu obosit eram pe telefon”, răspunde Alex.

Citește și: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue o probă la Asia Express! Ce le-a nemulțumit: „Am fost tratate incorect”

„Tu ai scris greșit și, gata, eu-s vinovată”, spune Valerie.

„N-am scris greșit, autocorectorul le-a făcut...” explică Alex.

„Mi-ai spus să nu mă agit și te agiți singur! Potolește-te!” adaugă Valerie. „Tu citești misiunile și tot mă întrebi pe mine ce misiune ai de făcut! (...) Ai citit bine sau tot eu trebuie să citesc misiunea? Uită-te la punct și la semnul exclamării că-s foarte importante!”

Nici drumul până la misiuni nu a fost mai liniltitor, din contră. Părea că nimeni nu vrea să-i ia la autostop, iar cei care dădeau semne să oprească, treceau mai departe și nu voiau să-i ducă.

În timp ce îi arăta locația unui șofer, Valerie a fost la un pas de accident, acesta lăsând brusc mașina să ruleze pe carosabil. Fata s-a lovit de ușa din față și s-a și speriat: „Mă omori aici! Mă omori!”

Citește și: Cine este Alex Gîlcă, partenerul lui Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce se știe despre el

„Tu mă vezi că eu sunt jumătate în mașina ta, cu tot cu rucsac și tu pleci cu mine”, relatează ea. „Picioarele mele erau în aer.”

Aceștia au ajuns la locația misiunii, au îndeplinit-o și s-au văzut iar în postura de a căuta transport.

Cearta s-a aprins din nou, iar motivul au fost, bineînțeles, mașinile.

„Tu vrei să demonstrezi că nu o să fie. OK, unde vrei tu să facem?” o întreabă Alex.

„Eu ți-am spus să stăm acolo, la stația de autobuz, măcar veneau mașini, aici nu vine nimic”, răspunde Valerie.

„Alex nu mă înțelegea, nu voia să mă asculte”, relatează tânăra.

„Tu, în loc să mă ajuți, vrei să demonstrezi că...”, spune Alex.

„Eu te-am ajutat”, îl întrerupe Valerie.

„Hai înapoi”, propune el.

„Nu vreau să stau aici un ceas să vezi”, continuă ea. „Nu merg!”

„Nu-ți arăta acum cornuțe”, îi spune Alex.

Citește și: Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două

„Eu te-am ajutat. Ți-am spus din prima: <<Nu ne oprim aici!>> Tu n-ai vrut să mă asculți!” e de părere Valerie.

„Unde vrei?” întreabă Alex.

„Nu te mai certa cu mine!” strigă Valerie. „M-am săturat să te cerți cu mine! Gata, eu nu mai fac nimic. Acasă mă duc! Eu îți spun ca la om normal: <<Nu te mai certa cu mine că n-am răbdare!>>”

Valerie izbucnește în lacrimi și se depărtează de Alex și de drum pentru a se calma.

„Ea se demoralizează de fiecare dată când vede că suntem ultimii și la fel sunt și eu, doar că nu arăt”, e de părere Alex.

Acesta reușește să oprească o mașină, iar Valerie, vine să îl susțină. În timp ce el discuta cu șoferița, Valerie s-a apropiat: „Undeva sub brațul meu drept: <<Please, please, please [Te rog, te rog, te rog]!>> Așa făcea.”

Citește și: Cine este Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express 2026. Ce performanțe sportive are partenerul lui Gabi Torje

„Am zis că dacă mai apare și o față, așa, mai mică, așa, de undeva, poate-poate ne ia”, explică Valerie. „Tot fața mea a făcut o schimbare, nu?! Tu ai oprit, eu am convins.”

„Eu dacă plecam și eu din intersecția aia, bunica oprea mașina!” spune Alex.

„Bine, ai avut dreptate”, îi spune Valerie.

valerie lungu și alex gîlcă asia express
+68
Mai multe fotografii

Alex susține totuși că a fost o muncă de echipă: „Nu a existat unul mai bun ca celălalt.” Cu toate acestea, Valerie consideră că ea a fost responsabilă cu „detaliile finale” care au dus la soluționarea problemei.

Mirela Vaida, idee neașteptată pentru a găsi o mașină la autostop, la Asia Express. Ce a făcut concurenta în China...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă
Observatornews.ro Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
Antena 3 O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
AS.ro Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă
Comentarii


Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală
La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce se întâmplă diseară
Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x