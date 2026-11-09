Tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express! Influencerița, la un pas să fie lovită de o mașină

Presiunea ultimelor zile în Asia Express - Drumul Mătăsii își spune cuvântul și în cuplul Valerie Lungu - Alex Gîlcă. Iată ce reproșuri și-au adus cei doi.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au primit primii mesajul Irinei, cu toate acestea, au pierdut avantajul la autostop. Ziua lor a început cum nu se poate mai prost, iar tensiunea a tot crescut. În cele din urmă, cei doi au răbufnit și și-au aruncat cu reproșuri în plină stradă.

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Tensiuni între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

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După proba cu steagurile, Valerie și Alex au început să se certe pentru diverse lucruri pe care și unul, și altul credeau că celălalt le face greșit. Cei doi trebuiau să afle 20 de mărci de mașini, dar și să învețe imnul Chinei.

„Mă uit că n-ai scris corect”, îi spune Alex iubitei sale.

„Mi-am dat seama că am scris aproape toată lista, dar, de fapt, la telefonul ăla era autocorectorul pornit”, explică Alex.

„Dă la mine telefonul atunci”, îi spune Valerie.

„Tu mă bulversezi”, răspunde Alex.

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Valerie se grăbește să plece la următoarea probă, însă Alex înțelesese că trebuie să aștepte răspuns de la Irina.

„Ce aștepți?” îl înteabă Valerie.

„Ce te aprinzi?” spune el.

„Avem două misiuni, nu înțeleg de ce așteptăm!” repetă Valerie. „Avem un avantaj și-l pierdem imediat!”

„N-ai răbdare!” îi reproșează Alex.

„Nu striga la mine”, spune Valerie. „Ai citit foarte bine misiunea. Trebuie să mergem mai departe.”

Alex își dă seama că a pierdut o foaie importantă pe care avea notată locația următoare.

„Eu eram obosită pe tine”, îi spune Valerie.

„Și eu obosit eram pe telefon”, răspunde Alex.

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„Tu ai scris greșit și, gata, eu-s vinovată”, spune Valerie.

„N-am scris greșit, autocorectorul le-a făcut...” explică Alex.

„Mi-ai spus să nu mă agit și te agiți singur! Potolește-te!” adaugă Valerie. „Tu citești misiunile și tot mă întrebi pe mine ce misiune ai de făcut! (...) Ai citit bine sau tot eu trebuie să citesc misiunea? Uită-te la punct și la semnul exclamării că-s foarte importante!”

Nici drumul până la misiuni nu a fost mai liniltitor, din contră. Părea că nimeni nu vrea să-i ia la autostop, iar cei care dădeau semne să oprească, treceau mai departe și nu voiau să-i ducă.

În timp ce îi arăta locația unui șofer, Valerie a fost la un pas de accident, acesta lăsând brusc mașina să ruleze pe carosabil. Fata s-a lovit de ușa din față și s-a și speriat: „Mă omori aici! Mă omori!”

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„Tu mă vezi că eu sunt jumătate în mașina ta, cu tot cu rucsac și tu pleci cu mine”, relatează ea. „Picioarele mele erau în aer.”

Aceștia au ajuns la locația misiunii, au îndeplinit-o și s-au văzut iar în postura de a căuta transport.

Cearta s-a aprins din nou, iar motivul au fost, bineînțeles, mașinile.

„Tu vrei să demonstrezi că nu o să fie. OK, unde vrei tu să facem?” o întreabă Alex.

„Eu ți-am spus să stăm acolo, la stația de autobuz, măcar veneau mașini, aici nu vine nimic”, răspunde Valerie.

„Alex nu mă înțelegea, nu voia să mă asculte”, relatează tânăra.

„Tu, în loc să mă ajuți, vrei să demonstrezi că...”, spune Alex.

„Eu te-am ajutat”, îl întrerupe Valerie.

„Hai înapoi”, propune el.

„Nu vreau să stau aici un ceas să vezi”, continuă ea. „Nu merg!”

„Nu-ți arăta acum cornuțe”, îi spune Alex.

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„Eu te-am ajutat. Ți-am spus din prima: <<Nu ne oprim aici!>> Tu n-ai vrut să mă asculți!” e de părere Valerie.

„Unde vrei?” întreabă Alex.

„Nu te mai certa cu mine!” strigă Valerie. „M-am săturat să te cerți cu mine! Gata, eu nu mai fac nimic. Acasă mă duc! Eu îți spun ca la om normal: <<Nu te mai certa cu mine că n-am răbdare!>>”

Valerie izbucnește în lacrimi și se depărtează de Alex și de drum pentru a se calma.

„Ea se demoralizează de fiecare dată când vede că suntem ultimii și la fel sunt și eu, doar că nu arăt”, e de părere Alex.

Acesta reușește să oprească o mașină, iar Valerie, vine să îl susțină. În timp ce el discuta cu șoferița, Valerie s-a apropiat: „Undeva sub brațul meu drept: <<Please, please, please [Te rog, te rog, te rog]!>> Așa făcea.”

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„Am zis că dacă mai apare și o față, așa, mai mică, așa, de undeva, poate-poate ne ia”, explică Valerie. „Tot fața mea a făcut o schimbare, nu?! Tu ai oprit, eu am convins.”

„Eu dacă plecam și eu din intersecția aia, bunica oprea mașina!” spune Alex.

„Bine, ai avut dreptate”, îi spune Valerie.

Alex susține totuși că a fost o muncă de echipă: „Nu a existat unul mai bun ca celălalt.” Cu toate acestea, Valerie consideră că ea a fost responsabilă cu „detaliile finale” care au dus la soluționarea problemei.