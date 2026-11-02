Mirela Vaida și Gabi Torje, încurcătură la autostop în Asia Express! Ce s-a întâmplat: „Eu nu mă dau jos!”

Mirela Vaida, Gabi Torje, Alex Gîlcă și Ana-Maria Mocanu au plecat în misiune în ordinea în care coechipierii lor au câștigt avantajul. Iată cum au fost date peste cap planurile tuturor încă de la autostop.

Ordinea plecării concurenților în prima misiune a zilei a fost stabilită de aseară. Cu toate acestea, norocul la autostop a fost decisiv.

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Mirela Vaida și Gabi Torje, încurcătură la autostop în Asia Express

Avantajul câștigat de Oana la joc a fost cu greu valorificat de Mirela la misiune, aceasta ajungând foarte greu la locul în care se desfășura.

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„Unde mă duci în vie?” a întrebat Mirela mai mult pentru sine. „N-am ce să caut în livadă!”

Mirela Vaida a fost luată la autostop de o doamnă care a greșit traseul. Aceasta a fost nevoită să se dea jos și să încerce din nou să găsească pe cineva care să o ducă la locul în care se desfășura misiunea.

„Oprește într-o parcare!” relatează ea.

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Bariera lingvitică s-a dovedit a fi de netrecut și a costat-o enorm pe concurenta Asia Express - Drumul Mătăsii.

„Nu mai înțelegeam nimic din ce spune”, a declarat Mirela. „Nu mă dau jos până nu văd steagul! Eu nu mă dau jos. Ori mă duci la destinație, ori de mine nu scapi azi!”

În ciuda rugăminților, Mirela a fost nevoită să găsească alt transport până la locul misiunii: „Credeam că l-am prins pe Dumnezeu de picior că am găsit-o pe femeia aia!”

Nu a fost singura căreia i-a jucat feste autostopul, Gabi Torje pățind la fel: „Am oprit, a mai pus o dată.”

Șoferul însă i-a răspuns că este o distanță prea mare și că nu îl va duce: „După ce că m-a dus în altă parte, eu pierdusem de când am plecat de la cazare până în punctul în care eram acum... trecuse o oră și eu nu eram niciunde!”

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„M-am enervat 100% pentru că eu în mașină de vreo trei-patru ori i-am arătat adresa și mi-a zis: <<Ok, ok!>>”, a completat el.

„Să recuperez timpul pierdut mi-e foarte greu. Singura chestie pe care o pot face este să câtig cât mai multe ștampile cu valori cât mai mari”, a mai spus Gabi.

Nici Alex Gîlcă nu a avut o misiune mai ușoară la autostop. Acesta s-a confruntat cu dificultăți încă de la primirea mesajului de la Irina. Deși trebuia să plece cu un avantaj în cursă, el a găsit greu transport: „Am urcat în mașină și el face stânga-mprejur!”

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Singura căreia pare că i-a surâs norocul este Ana-Maria, care a găsit rapid transportul: „Asta-i viața în Asia Express. Deci fii atent, omul s-a bărbierit, iar eu mi-am luat pantalonii pe mine!”

Concurenta a fost inspirată să își schimbe ținuta chiar pe drumul către misiune, iar în timp ce ea se schimba pe bancheta din spate, șoferul se bărbierea la volan!