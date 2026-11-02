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Ce vezi diseară, 2 noiembrie 2026, la Asia Express. Mirela Vaida își dă hainele jos pentru o misiune neașteptată

Echipele au ajuns în semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii. Încă de aseară au fost separate, iar în această seară vor trece prin probe care mai de care mai dificile. Iată la ce să te aștepți la ediția din seara aceasta Asia Express - Drumul Mătăsii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:13 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:13
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Fanii emisiunii Asia Express știu ce îi așteaptă pe semifinaliști în momentul în care echipele se despart, iar unii concurenți rămân „să-și joace soarta” alături de Irina Fodor, iar ceilalți pornesc la drum.

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Raiul coletelor și luptă în nămol în această seară la Asia Express - Drumul Mătăsii

Concurenții rămași alături de Irina Fodor se joacă atât cu soarta lor, cât și cu cea a coechipierilor! În funcție de cum se descurcă ei, coechipierii lor au parte de avantaje sau, din contră, de misiuni mai grele.

Oana, Loredana, Valeria și Alexuc rămân alături de Irina Fodor, astfel că Mirela, Ana-Maria, Alex și Gabi pleacă într-o aventură cu totul specială în Shanghai: SINGURI!

De la căutarea cazării, până la misiune în mlaștină și găsirea acului în carul cu fân AKA al coletului în unul dintre cele mai mari depozite din lume.

Citește și: Premieră absolută la Asia Express! Concurenții se despart de coechipieri în semifinală. Ce îi așteaptă în cursa din China

„Doamna Mirela, bine că v-ați îmbrăcat elegant!” îi strigă Gabi Torje.

Mirela Vaida și-a căutat în bagaj haine mai potrivite pentru misiunea în nămol și s-a schimbat chiar lângă mission board!

Metoda tradițională de pescuit le-a dat mari bătăi de cap concurenților!

Nici coechipierii lor rămași alături de Irina Fodor nu au avut misuni mai ușoare, mai ales că au purtat pe umeri șansele partenerilor aflați în cursă.

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Ce îi așteaptă, cum și unde își petrec noaptea și, mai ales, cum se descurcă la misiuni fără coechipierii lor, urmărește diseara la Antena 1 și în AntenaPLAY, de la 20:30!

În joc este cea mai prețioasă ștampilă: cea de FINALIST!

colaj mirela vaida la asia express
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„Aduceți ceva să ascuțim săbiile”, spune Gabi Torje, pregătit de luptă pentru a ajunge în marea finală.

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