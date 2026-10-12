Mirela Vaida și Valerie Lungu au lăsat conflictul în urmă la Asia Express! Momentul în care s-au împăcat: „Suntem oameni”

După momentele tensionate de la Asia Express, două concurente au avut parte de o schimbare neașteptată. Mărturisirile făcute la testimoniale au emoționat pe toată lumea.

Mirela Vaida și Valerie Lungu au avut parte de o etapă plină de suișuri și coborâșuri la Asia Express. După conflictul aprins care a avut loc între ele, cele două concurente au reușit să treacă peste neînțelegeri și au ajuns la o împăcare neașteptată. Până și Irina a fost surprinsă să vadă cât de bine se înțelegeau atunci când au ajuns în fața ei.

Deși momentele tensionate le-au pus la încercare răbdarea, experiența trăită împreună pare să le fi apropiat. Ulterior, la testimoniale, Mirela Vaida a vorbit despre situația dificilă în care au ajuns și despre felul în care aceasta ar putea fi percepută de cei de acasă.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, moment emoționant la Asia Express

După ce lucrurile s-au liniștit, Mirela Vaida a recunoscut că abia atunci și-a dat seama cât de neplăcută fusese întreaga situație, inclusiv pentru gazdele care le-au primit. Prezentatoarea TV a mărturisit că i-a fost greu să explice cum au ajuns ea și Valerie, două femei pe care le consideră inteligente, într-un asemenea conflict.

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„Ne-am dat seama că am făcut această situație extrem de neplăcută pentru gazde. Ne-am dat seama că pentru Irina a fost dificil de abordat. Pentru noi a fost și mai greu să explicăm cum am ajuns noi, două fete deștepte, într-o asemenea situație”, a spus Mirela Vaida.

Discuția a devenit și mai emoționantă atunci când prezentatoarea TV a vorbit despre dorul de casă și de familie. Gândul că apropiații săi ar putea urmări imaginile și ar putea retrăi momentele dificile prin care a trecut a copleșit-o, iar Mirela a izbucnit în lacrimi.

„Ce o să creadă familia mea când se uită la mine? Că ne-am purtat așa și că am fost date afară în stradă noaptea. Mi se pare că îi fac de rușine și acum noi am trecut peste asta, dar, în momentul în care ei mă văd la televizor, o să trăiască tot ceea ce am trăit eu atunci”, a mărturisit aceasta.

Valerie Lungu, alături de Mirela Vaida într-un moment sensibil

Văzând cât de afectată era colega sa, Valerie Lungu a încercat să o încurajeze. Cele două au demonstrat că au reușit să lase în urmă tensiunile și că experiența de pe Drumul Mătăsii le-a oferit ocazia să se cunoască mai bine.

„Dar nu te învinovăți, suntem oameni, trecem prin tot felul de stări, așa e viața. Așa e într-o prietenie, într-o căsnicie, te mai cerți, te împaci. Acum, asta e un reality show”, a spus Valerie la testimoniale.

Momentul a arătat o latură mai sensibilă a celor două concurente, dincolo de replicile acide și de neînțelegerile de pe traseu. Iar împăcarea lor a fost o surpriză și pentru ceilalți participanți, care s-au bucurat să le vadă din nou apropiate.