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Momente dificile pentru concurenții Asia Express! Ce s-a întâmplat în timpul autostopului și de ce au răbufnit echipele

Concurenții au trecut prin tot felul de situații în Asia Express, însă toți ajung la un numitor comun atunci când vine vorba de cel mai dificil lucru pe Drumul Mătăsii. Iată la ce concluzie au ajuns.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:50 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:49
Momente dificile pentru concurenții Asia Express | Antena 1
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Autostopul este unul dintre cele mai dificile sarcini în Asia Express. Au spus-o concurenții din sezoanele anterioare, o spun și cei de pe Drumul Mătăsii. Este un factor decisiv la finalul oricărei misiuni.

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Ce s-a întâmplat în timpul autostopului și de ce au răbufnit echipele

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Autostopul este mai vital și decât cazarea în Asia Express. De el depind echipele să ajungă rapid dintr-un punct în altul și poate face dierența, așa cum s-a văzut și în ediția de astăzi.

După misiunea „Perla Orientului”, cocurenții pare că au intrat într-o gaură neagră a transportului. Deși au găsit relativ rapid o mașină care să-i ducă la noua locație, totul s-a schimbat în doar câteva momente.

Loredana și Ana au plecat primele de la lacul cu scoici și au fost lăsate pe traseu în plină ploaie: „N-a fost foarte lung drumul.”

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„Dintr-odată omul așa ne-a făcut”, spune Ana, explicând momentul în care au fost date jos din mașină.

„Nu mă așteptam ca el să oprească așa în mijlocul furtunii, pentru că afară ploua”, spune Loredana. „Ne-a dat jos și ne-a lăsat pe stradă!”

„Ne-a lăsat în pădure”, a mai adăugat ea.

„D-aia mergea atât de încet”, spune și Ana.

Nu au fost singurele care s-au confruntat cu probleme la transport. Valerie și Alex i-au cerut șoferului să oprească mașina, dându-și seama că nu îi duce la locația corectă.

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„El tot mergea-mergea și atunci mi-am dat seama că șoferul nostru nu a luat-o bine”, spune Valerie.

Tânăra a început să țipe la șofer: „De ce ne-ai luat dacă trebuie să mergi la muncă?”

Acesta a amenințat că va suna la Poliție, timp în care Valerie și Alex au început să caute o altă mașină în apropierea gării unde ajunseseră.

„Unde ne-ai dus? De ce ne-ai luat în primul rând?” întreabă ea. „M-am enervat pe el!”

„Nu mai țipați la oameni”, le-a cerut reporterița Asia Express.

„N-am ce să fac, frate”, spune Valerie.

„O să chemeie Poliția”, a răspuns reporterița.

„Să cheme Poliția”, a spus Valerie.

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Nici Gabi Torje și Alin Alexuc nu au avut mai mult noroc: „Eram pe direcția bună, dar în mașina proastă!”

Și șoferul pe care l-au găsit ei i-a dat jos din mașină.

„Ploua afară cu găleata”, a spus Alexuc.

„Mă arunc în fața mașinii!” spune el.

„Eu sincer nu eram chiar atât de nervos”, mărturisește Gabi. „Alexuc era mai nervos decât mine.”

„Eram foarte agitat”, spune Alexuc. „N-am înțeles cum omul ăsta ne dă jos în mijlocul autostrăzii. Afară ploua!”

„Eram calm pentru că era Alex nervos. Și dacă suntem amândoi nervoși, nu rezolvăm nimic. Și el făcea ca toate alea”, a mai adăugat Gabi.

„Vorbeam, vorbeam, dar eu tot făceam semn cu mâna”, spune Alexuc.

„Trebuie să te descarci și nervos”, explică Gabi.

„Am fost sportivi de performanță, tot mai vorbeam noi, dar antrenamentul îl făceam”, spune Alexuc. „Așa și acum!”

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Cei doi s-au confruntat cu aceeași situația ca Loredana și Ana.

„Facem pneumonie, Loredana! Chiloții uzi pe mine, totul fleașcă”, spune Ana. „Ești nebună? Stai sub stația asta!”

Valerie a răbufnit și a început să plângă și să țipe pe stradă: „De ce mă duci unde nu trebuie să mă duci? Mai bine nu mă duci! Lasă-mă acolo să stau în ploaie!”

Deși nu i-a oferit transport, un șofer a văzut-o că plânge și i-a oferit o umbrelă.

„Ne-am rugat de el. Cred că plângeam și eu”, a spus Alex despre momentul în care au găsit transport.

colaj gabi torje și alin alexuc în ploaie la autostop, valrie lungu țipând la șofer și loredana în mașină
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„Nu ai ce să mai recuperezi”, concluzionează Valerie.

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