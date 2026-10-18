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Raluca Bădulescu, prima criză de nervi la Asia Express, imediat după intrarea în show. Ce a scos-o din sărite. Azi, de la 20:00

Raluca Bădulescu face prima criză de nervi la Asia Express, la scurt timp după intrarea în competiție. Ce a scos-o din sărite. Diseară, la Antena 1.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 18:25 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 18:58
Descoperă ce surprize aduce ediția de diseară a emisiunii Asia Express | Antena 1
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Surpriza acestei seri la Asia Express – Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, este intrarea Ralucăi Bădulescu în competiție. Cunoscuta vedetă promite să aducă și mai multă agitație în aventura de pe Drumul Mătăsii, iar primele momente tensionate nu întârzie să apară. Raluca Bădulescu își pierde cumpătul în timpul unei probe, iar reacția ei este pe măsura temperamentului cu care și-a obișnuit publicul. Ce s-a întâmplat, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:00, la Antena 1.

Raluca Bădulescu a făcut prima criză de nervi la Asia Express, imediat după intrarea în show. Ce a scos-o din sărite

Inevitabilul s-a produs la Asia Express – Drumul Mătăsii! Raluca Bădulescu, surpriza pregătită pentru concurenți în ediția din această seară, reușește să treacă rapid de la entuziasmul intrării în competiție la prima criză de nervi. Cunoscută pentru firea sa expansivă și pentru felul direct în care își exprimă emoțiile, Raluca Bădulescu nu are nevoie de prea mult timp pentru a descoperi cât de solicitantă poate fi aventura Asia Express.

Dacă până acum telespectatorii s-au obișnuit să-i vadă pe concurenții aflați de mai mult timp pe Drumul Mătăsii clacând în fața probelor dificile, a venit și rândul Ralucăi Bădulescu. Deși abia intrată în competiție și, cel puțin teoretic, mult mai odihnită decât cei care au deja zile întregi de aventură în spate, vedeta descoperă că nervii pot ceda oricând la Asia Express.

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O situație apărută în timpul unei probe reușește să o scoată din sărite, iar Raluca Bădulescu reacționează imediat, fără să-și ascundă nemulțumirea. Ce anume a făcut-o să-și piardă răbdarea, cum a reușit să se calmeze și ce avea de făcut în momentul în care lucrurile au luat o întorsătură neașteptată? Răspunsurile vin în ediția din această seară.

Raluca Bădulescu, surpriza ediției Asia Express de diseară

Intrarea Ralucăi Bădulescu în competiție este una dintre marile surprize ale ediției de astăzi. Apariția ei promite să schimbe atmosfera dintre concurenți și să aducă momente savuroase, dar și situații tensionate. Iar dacă prima reacție nervoasă a venit atât de repede, rămâne de văzut cum se va descurca vedeta în fața provocărilor care o așteaptă.

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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