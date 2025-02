Raluca Bădulescu s-a lăsat pe mâna medicului estetician înainte de Asia Express: „Nu vreau să-mi fâlfâie fălcile”

La ce intervenție estetică a apelat Raluca Bădulescu înainte de a pleca în Asia Express. Cum s-a pregătit pentru aventura în care participă alături de fostul soț!

Raluca Bădulescu s-a pregătit intens pentru aventura de pe Drumul Eroilor!

Pentru că își dorește să strălucească la propriu din toate punctele de vedere, vedeta nu a omis să facă din nou o vizită în cabinetul medicului estetician pentru a pune la punct totul chiar înainte de marea plecare în Asia Express.

Alături de fostul ei soț, Florin Stamin, Raluca Bădulescu a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars, acolo unde au vorbit despre ultimele pregătiri, dar și despre convingerile lor.

Citește și: Cum arată fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Cum a reacționat când mama lui și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți

Articolul continuă după reclamă

Iată la ce intervenție estetică a apelat vedeta și ce spune fostul ei soț despre participarea împreună la un astfel de show!

Raluca Bădulescu s-a lăsat pe mâna medicului estetician înainte de marea aventură: „Nu vreau să-mi fâlfâie fălcile în Asia Express”

Dacă Florin Stamin s-a pregătit din punct de vedere sportiv pentru Asia Express, Raluca Bădulescu a luat-o cu totul într-o altă direcție. Ea și-a organizat foarte bine articolele fără de care nu ar putea să stea și a dat o fugă până la cabinet pentru a apela la o nouă intervenție estetică.

„Am văzut și pe testimoniale și în general, uitându-mă în oglindă acasă că e nevoie de o reîntinerire. Dacă eu alerg, vreți să îmi fâlfâie vreo falcă pe model câine Shar Pei? Să fiu cu fața proaspătă (...) Eu sunt cu „încoțopeneală”.” a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.

Se pare că medicul fiicei politicianului Doru Laurian Bădulescu a considerat că aceasta are nevoie de puțin volum pentru a evita aspectul de față căzută sau obosită. Astfel, medicul estetician a decis să folosească un produs pe bază de cristale de calciu, o subtanță mult mai avansată, mult mai concentrată, care oferă posibilitatea de a face un lifting din profunzime.

Citește și: Cum arată casa Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Vedeta trăiește în lux și are numai haine scumpe

În cadrul interviului, Raluca și fostul ei soț, au dezvăluit amuzați și cum cred ei că vor câștiga noul sezon din Asia Express!

„Eu sunt pe partea sportivă și Raluca e pe frumusețe! Câștigăm sigur! Am cărat farduri, am cărat poșete, am făcut sport!” spunea Florin.

„Se numește Drumul Eroilor, el trăiește cu mine de 18 ani, a câștigat de la sine competiția, restul concurenților nu știu de ce vin, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că el este natural născut erou”, a mai declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.

Iată întreg momentul!

Citește și: Ce studii are Raluca Bădulescu de la Asia Express. A devenit celebră în lumea modei, dar pregătirea ei e mai puțin cunoscută

Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

„Nu m-aș fi gândit în viața vieților mele că voi ajunge să particip la Asia Express, îm timp ce Florin și-a dorit să facă asta de când a apărut emisiunea. Show-ul ăsta este TOTAL în afara zonei mele de comfort, în afara canapelei mele, în afara salonului de înfrumusețare, e ceva din altă lume pentru mine. Eu nu am pantofi fără toc, ca să înțelegeți! Raluca și aventura nu au loc în aceeași proproziție. E ca și când m-aș duce pe Everest. Dintre toți oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaște cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată și stresantă, paranoică și multe altele. Chiar dacă am divorțat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă și nu există altă persoană cu care aș fi putut face asta.” povestea Raluca în urmă cu puțin timp.