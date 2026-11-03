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Surpriză pentru Irina Fodor la Asia Express! Ce cadou neașteptat a primit de la prima echipă ajunsă la ea

Drumul până la Irina Fodor a fost mai dificil decât de obicei. Iată ce echipă a ajuns prima la pupitru.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:57 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:56
Surpriză pentru Irina Fodor la Asia Express | Antena 1
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Ghnionul s-a ținut lanț de echipele Asia Express în această ediție, mai ales la transport. Concurneții au găsit cu greu oameni dispuși să îi ducă dintr-un punct în altul și au avut parte și de peripeții pe drum.

Trei dintre echipe au fost lăsate în mijlocul străzii de șoferii care le promiseseră că le vor duce la destinație.

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Ce cadou neașteptat a primit Irina Fodor de la prima echipă ajunsă la ea

Loredana Chivu, Ana-Maria Mocanu, Valerie Lungu, Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc au trecut prin adevărate peripeții până la Irina. Aceștia au fost dați jos din mașină de șoferii care le promiseseră că îi vor duce la destinație.

„Eu cred că azi am plâns pe toate străzile, în toate mașinile”, a spus Valerie. „N-am văzut pe nimeni care să fie așa de rău ca noi. La nimeni!”

Tânăra a plâns tot drumul către locul de întâlnire, neștiind că nu doar ei sunt în această situație.

În cele din urmă și Loredana și Ana au fost ajutate de un bărbat să ajungă la locație.

„Deja clar nu mai avem niciun avantaj”, s-au gândit ele.

„Și dacă plec acasă vreau să plec cu gândul că am făcut tot ce se putea”, spune Loredana.

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Și Gabi, și Alexuc au fost luați de o doamnă, care le-a promis că va face tot posibilul să îi ducă la destinație. Ei i-au explicat că nu pot lua taxi și ea a convenit să îi ducă rapid.

„A vorbit cu paznicul și i-a zis că lasă mașina acolo că era o zonă în care nu aveai voie să parchezi și a venit cu noi. A fugit cu noi”, au spus băieții surprinși.

„Toată lumea se molipsește”, a zis Gabi.

„Mă așteptam să fii mai sus”, îi spune Alexuc Irinei.

Acesta i-a oferit Irinei perlele culese din lac.

„Mi-ați adus perle?” a zis ea uimită.

„Direct din scoică!” au zis ei.

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Și Ana i-a oferit colierul de perle Irinei, însă aceasta l-a refuzat, dorind ca ele să le păstreze ca amintire.

Echipele i-au povestit Irinei pățaniile de la transport.

„Azi am zâmbit cel mai mult în această competiție”, a spus ironică Valerie.

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„Se întâmplă”, le-a spus Irina. „Dar asta este cursa, care vine la pachet cu momente ciudate, momente frumoase, altele mai grele, altele imposibil de digerat și de procesat. Important este că tot timpul se ajunge aici, pe covoraș, într-un fel sau altul. Mai devreme sau mai târziu.”

Irina Fodor le-a zis băieților: „Până mâine, trebuie să vă căutați hotel!”

„Ne căutăm hotel, nu cazare? Hotelul e de la tine”, spune Gabi.

„Ideea este că ați ajuns primii”, le spune Irina lui Gabi și Alexuc.

„Nu pot să cred!” spune Gabi.

irina fodor
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În cele din urmă au ajuns și Oana, și Mirela la Irina, cu zâmbetul pe buze.

Momente dificile pentru concurenții Asia Express! Ce s-a întâmplat în timpul autostopului și de ce au răbufnit echipele...

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