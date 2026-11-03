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Tensiunile dintre Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au izbucnit din nou la Asia Express. Greșeala care le-a costat timp prețios

Tensiunile au reapărut între Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu. Iată de ce s-au certat după misiunea de la bijutier.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:30 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:36
Greșeala care le-a costat timp prețios | Antena 1
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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au o prietenie frumoasă, care durează de ani buni, însă asta nu înseamnă că nu există certuri între ele, iar timpul petrecut pe Drumul Mătăsii a arătat-o de mai multe ori.

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Tensiunile dintre Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au izbucnit din nou la Asia Express

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Loredana și Ana au ajuns în semifinala Asia Express, iar acest lucru pune o presiune enormă pe umerii lor, precum și pe ai celorlalți concurenți care se luptă pentru un loc în finală.

„E împuțită treaba astăzi!” spune Loredana.

„Du-te că e frumos rău”, o contrazice Ana.

„Ce frumusețe”, a exclamat Ana când a ajuns la bancul de lucru al bijutierului.

Fetele au învățat cum să lucreze cu instrumentele specifice.

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„Trebuia să le facem 1 la 1 cu cele pe care le aveam în fața noastră”, a explicat Loredana. „Trebuia să fim puțin atente la detalii. Perluțele fiind foarte mici, eu cu unghiile astea de vrăjitoare...”

„Am făcut niște bijuterii foarte frumoase”, a spus Ana. „Ne-a dat judecătorul și plicul. (...) Fugi că suntem în misiune!”

Fetele au ales o cutie și au fugit.

Misiunea de astăzi s-a dovedit a fi tipică pentru Asia Express: frumoasă, dar nu ușoară. După ce au vâslit să culeagă scoicile din lac, le-au tăiat, au scos perlele din ele și s-au transformat în bijutieri înzestrați, fetele au ales o cutie și au plecat spre locul în care își lăsaseră încălțările.

Ajunse acolo și-au dat seama că au pierdut plicul cu următoarea misiune.

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„Eu am luat un plic, două-trei în mână de acolo de unde ne-am echipat”, relatează Loredana.

„Unde e, mă, plicul?” o înteabă pe Ana.

Fetele și-au dat seama în drum spre autostop că au pierdut plicul în care scria locația următoarei misiuni.

„Ești pe altă planetă astăzi! Dezastru”, strigă Loredana către Ana.

„Aoleu, ce se ceartă”, spune Oana, care le aude în timp ce-și face misiunea.

„Am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare”, a mai spus Loredana.

Loredana și Ana nu găsesc plicul unde își ținuseră ghiozdanele. Aceasta nu este prima oară când trec printr-o astfel de situație. În cele din urmă l-au găsit și au pornit spre autostop.

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„Norocul meu a fost că am găsit foaia. Jos, într-o parte!” a spus Ana.

Reproșurile Loredanei au continuat și în mașină: „Am niște nervi, îmi vine să plâng!”

„Am pierdut un minut”, încearcă să o calmeze Ana, însă nu reușește.

Fetele au stat în ploaie și s-au rugat de mai mulți șoferi să le ducă la noua locație, arătându-le plicul de la Irina.

„Am mai făcut o prostie, că am cam ținut un pic foaia în ploaie și s-a luat o literă!” dezvăluie Loredana.

S-au urcat în mașină, iar șoferul le-a dus acolo unde credea că este locația.

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Cearta lor a continuat și în mașină: „Nu mai țipa, frate! Iar faci drame din astea...” spune Ana.

„Le recuperăm, avem mașină. Dacă a înțeles omul adresa!” mai adaugă ea.

După plic, Loredana și-a făcut griji și pentru colierul cu perlă pe care Ana l-a scos din cutie.

„Vreau și eu să mă uit la ce-am pescuit și ce-am făcut”, îi răspunde Ana.

Fetele și-au dat într-un final seama că șoferul a greșit adresa și acesta le-a dat jos din mașină.

„Nu mă așteptam ca el să oprească așa în mijlocul furtunii”, spune Loredana. „Ne-a dat jos și ne-a lăsat pe stradă!”

ana-maria mocanu și loredana chivu cu plic asia express în mână lângă o mașină
ana-maria mocanu și loredana chivu
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Acest lucru le poate costa scump la finalul cursei.

Oana Tomoiagă, la un pas să renunțe la o misiune la Asia Express. Ce a speriat-o atât de tare: „E grav!”...

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