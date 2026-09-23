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Top 5 momente surprinzătoare trăite de concurenți în China, la Asia Express! Prin ce „chinuri” au trecut, pe Drumul Mătăsii (P)

Concurenții de la Asia Express au trecut prin momente surprinzătoare în China și camerele de filmat au surprins totul! Descoperă top 5 cele mai savuroase momente trăite de aceștia deocamdată, pe Drumul Mătăsii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 19:23 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 19:33
Descoperă ce momente au făcut deliciul publiculuil, la Asia Express | Antena 1
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În prima lor etapă petrecută în China, concurenții au avut parte nu doar de un șoc cultural imens, ci și de numeroase clipe și misiuni neașteptate, ce au făcut deliciul publicului. Descoperă în rândurile de mai jos top 5 momente surprinzătoare trăite de concurenți în China, la Asia Express.

Top 5 momente surprinzătoare trăite de concurenți în China, la Asia Express! Prin ce „chinuri” au trecut, pe Drumul Mătăsii

În ediția din 22 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, echipele rămase în competiție au avut de rezolvat numeroase misiuni, ce au testat din plin nu doar rezistența fiziică, ci și cea psihică. Dintre numeroasele aventuri și clipe neprevăzute de concurenți, iată mai jos un top 5 al celor mai surprinzătoare și savuroase momente.

Primul și poate cel mai neașteptat moment al ediției a fost atunci când Maurice Munteanu a ajuns, în cadrul unei dintre misiuni, să stea la masă cu Valerie Lungu, „rivala” lui. Ca să îi îngreuneze misiunea, tânăra i-a dat criticului de modă sarcina de a mânca un preparat ce conținea insecte. Ca să inducă în eroare adversarii, Maurice Munteanu s-a prefăcut că mănâncă respectiva rețetă cu multă poftă, lucru ce a făcut deliciul publicului telespectator.

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Al doilea moment savuros a fost atunci când vedetele au ajuns să descopere și să se „bucure” de medicina tradițională chineză! Totuși, tratamentul cu ventuze sau acupunctura mai degrabă i-a stresat pe concurenți decât i-a relaxat, iar imaginile au fost cât se poate de comice.

Pe locul trei în topul celor mai savuroase momente trăite deocamdată de concurenți în China se află piața cu viețuitoare. Acolo, vedetele au avut misiunea de a pune niște broaște în pungi mici de plastic și, pe cât de simplu a părut misiunea inițial, pe atât de amuzante au fost reacțiile vedetelor.

„Țipam și eu și broasca, în limba ei”, a zis Oana Tomoiagă.

Al patrulea moment comic a fost chiar imediat după plecarea concurenților din piață. După ce au făcut autostopul și au găsit mașini, ceva neașteptat s-a întâmplat: unele echipe și-au scăpat broaștele în vehicul și panica și-a spus cuvântul.

Al cincilea moment savuros al ediției a fost când unii dintre concurenți au fost nevoiți, la una dintre misiuni, să mănânce un preparat pe bază de...carne de șarpe!

Indiferent de probe, concurenții de la Asia Express sunt mereu pe fugă și aleargă de la o misiune la altă, fără să aibă prea mult răgaz.

Știind cât de important este timpul, indiferent de situație, Dero Pro Express sare în ajutorul celor care sunt mereu pe fugă, fiind primul detergent destinat ciclurilor scurte de spălare de pe piață și dovedind eficiență chiar și în 15 minute. Deși este recomand pentru ciclurile scurte, Dero Pro Express este ideal și pentru ciclurile normale de spălare, fiind ideal pentru a înlătura chiar și cele mai dificile pete de murdărie, fără a lăsa reziduuri pe țesături.

„Mai bine plec direct acasă”. Valerie Lungu, la capătul puterilor la Asia Express - Drumul Mătăsii. Ce a făcut-o să izbu...
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