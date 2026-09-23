Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui
Episodul 12 al sezonului 2 din data de 23 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sorin Brotnei a deschis albumul cu amintiri și a vorbit cu emoție despre anii copilăriei și despre lecțiile primite de la părinții lui. Pe lângă mărturisirile sincere despre familia sa și despre atmosfera în care a crescut, artistul a avut parte și de o surpriză specială: o întâlnire prin apel video cu fratele lui.
Miercuri, 23.09.2026, 18:54