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Furnicuțele 2026. Sorin Brotnei, amintiri din copilărie! Revedere prin apel video cu fratele lui

Episodul 12 al sezonului 2 din data de 23 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sorin Brotnei a deschis albumul cu amintiri și a vorbit cu emoție despre anii copilăriei și despre lecțiile primite de la părinții lui. Pe lângă mărturisirile sincere despre familia sa și despre atmosfera în care a crescut, artistul a avut parte și de o surpriză specială: o întâlnire prin apel video cu fratele lui.
Miercuri, 23.09.2026, 18:54
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Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Sorin Brotnei! Întrebările fulger puse de Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Sorin Brotnei! Întrebările fulger puse de Cătălin Măruță

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Jocul cu mingi! Cătălin Măruță aruncă, iar Sorin Brotnei încearcă să le prindă pe costum

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Furnicuțele 2026. Cum s-a schimbat viața lui Sorin Brotnei și a Simonei după apariția fiicei lor, Ivana! Ce spune cea mica despre părinți

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Mireasa, sezonul 14. Radu a făcut o serie de mărturisiri despre trecutul său

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Mireasa, sezonul 14. Claudia, tot mai entuziasmată de Alberto! Ar accepta o nouă cunoaștere cu el?

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 15:03 Mireasa, sezonul 14. Maria, în vizorul Andreei și al băieților! Discuțiile au încins platoul

Mireasa, sezonul 14. Maria, în vizorul Andreei și al băieților! Discuțiile au încins platoul

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 14:52
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