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Tradițiile fascinante ale comunităților Yao și Dong, explorate de concurenți! Asia Express, lider detaşat de audiență

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 27 septembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 09:51 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 09:55
Descoperă când se difuzează următoarele ediții din Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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O nouă etapă din Asia Express – Drumul Mătăsii i-a purtat pe concurenți într-o Chină autentică, acolo unde tradițiile păstrate de sute de ani au devenit parte din cele mai surprinzătoare misiuni ale competiției. Echipele au ajuns în mijlocul comunităților Yao și Dong și au avut parte de experiențe care le-au testat atât îndemânarea, cât și capacitatea de a se adapta unor obiceiuri complet diferite, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Jocul de Amuletă a fost câştigat aseară de către Valerie şi Alex.

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 27 septembrie 2026

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:01 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a treisprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6 puncte de rating şi 26.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 5 puncte de rating şi 21.6% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.4 puncte de rating şi 20.9% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 15.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 18.3% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 14.9% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:26, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

Aseară, prima provocare i-a introdus pe concurenți în universul femeilor Yao, renumite pentru podoabele lor capilare impresionante. Sub îndrumarea unei bunici din comunitate, aceștia au învățat să prepare un șampon tradițional, folosind ingrediente precum apă de orez, plante, flori, ghimbir și rădăcină de ginseng. De la aprinderea focului și până la obținerea produsului final, fiecare etapă a misiunii le-a pus la încercare răbdarea și îndemânarea.

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Irina Fodor și concurenți Asia Express, la jocul de amuletă

Irina Fodor și concurenți Asia Express, la jocul de amuletă

Experiența a continuat în Huangluo, supranumit „Satul cu păr lung”, unde concurenții au descoperit semnificația aparte pe care părul o are în cultura Yao. Coafurile tradiționale indică statutul social al femeilor și spun povești despre viața acestora. Echipele au trebuit să identifice femeile Yao pornind de la aceste indicii și, ulterior, să le spele și să le îngrijească părul folosind chiar șamponul preparat de ele.

Drumul a continuat către Sanjiang, unde concurenții au intrat în lumea comunității Dong, care și-a păstrat cultura, tradițiile și limba de-a lungul a peste o mie de ani. În fața Turnului Tobei, echipele au primit o nouă misiune: au trebuit să găsească localnici care să îi învețe să numere de la unu la zece în limba Dong. Doar după ce au reușit să ducă provocarea la bun sfârșit, concurenții au putut porni mai departe, către întâlnirea cu Irina Fodor, într-un loc păzit de tauri uriași. Competiția și-a făcut din nou simțită prezența, iar primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor s-au calificat la Jocul de Joker și Amuletă, transformând experiențele culturale într-o cursă contra cronometru pentru o miză importantă în competiție.

Diseară, de la 21.45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, “tricolorii” lui Gică Hagi întâlnesc naționala Bosniei, în al doilea meci al grupei B din Nations League. Meciul va fi precedat de o nouă ediție special Studio de meci, începând cu ora 21.00. Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Asia Express – Drumul Mătăsii continuă marți, miercuri şi joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

imagine cu echipele de la asia express-drumul mătăsii
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Perioada 27 septembrie 2026

Jocul de amuletă a adus un avantaj neașteptat la Asia Express. Jokerul ales de echipa câștigătoare: „Ăsta e unul rău”...
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