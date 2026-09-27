Jocul de amuletă de la Asia Express a adus o nouă confruntare intensă între echipele care au reușit să se califice. Concurenții au intrat în competiție cu un singur obiectiv: să obțină avantajul pus în joc și să plece mai departe cu un atu important pentru următoarele probe.

Jocul de amuletă a adus un avantaj neașteptat la Asia Express. Jokerul ales de echipa câștigătoare: „Ăsta e unul rău” | Antena 1

După o cursă în care fiecare secundă a contat, lupta pentru amuletă s-a transformat într-o adevărată confruntare în noroi. Concurenții au fost nevoiți să treacă printr-o probă solicitantă, iar tensiunile nu au întârziat să apară.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat jocul de amuletă

Echipa care a reușit să se impună în jocul de amuletă a fost Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi au dus proba până la capăt și au reușit să obțină avantajul oferit de Irina Fodor.

Victoria lor a venit după o confruntare în care concurenții au fost puși serios la încercare. Proba a presupus mult efort fizic, iar noroiul a devenit rapid unul dintre elementele centrale ale jocului.

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Concurenții au luptat pentru fiecare avantaj, iar atmosfera dintre echipe s-a încins pe măsură ce jocul a avansat. Nu au lipsit nici replicile tăioase și momentele în care frustrările au ieșit la suprafață.

Mirela Retegan a avut o reacție tranșantă la adresa lui Valerie, despre care a spus: „Are Valerie un fel de a te face psihologic”.

Tensiunea dintre concurente a crescut, iar replicile au continuat. La un moment dat, Mirela Retegan a lansat o nouă ironie: „Ah, ce limbă vorbești, Valerie, a manipulării? Hai să o activăm”.

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Ce joker au ales Valerie și Alex

După ce au câștigat jocul, Valerie și Alex au avut parte de o nouă surpriză. Irina Fodor le-a oferit posibilitatea de a alege un joker, iar avantajul pe care l-au descoperit poate avea un rol important în continuarea competiției.

Cei doi au ales un joker care le permite să avanseze cu o poziție în clasament.

„Puteți avansa cu o poziție în clasament”, a fost mesajul pe care l-au descoperit.

Un astfel de avantaj poate deveni extrem de important într-o competiție în care ordinea sosirii echipelor poate face diferența. O singură poziție câștigată poate însemna evitarea unei situații dificile sau obținerea unui avantaj înaintea unei probe importante sau le poate oferi chiar locul la imunitate.

O victorie care schimbă dinamica

Pentru Valerie și Alex, victoria la jocul de amuletă vine într-un moment în care fiecare avantaj contează. Cei doi au demonstrat că pot trece peste presiunea unei probe dificile și au obținut un beneficiu care le poate influența parcursul.

În același timp, confruntarea a scos la iveală și tensiunile dintre concurenți. Pe măsură ce competiția avansează, miza devine tot mai mare, iar fiecare echipă încearcă să își protejeze șansele de a rămâne în concurs.

Valerie și Alex au ieșit din această confruntare cu amuleta și cu un joker care le permite să avanseze o poziție în clasament.

Competiția Asia Express poate fi urmărită la Antena 1 și în AntenaPLAY.