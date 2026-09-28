Video savuros cu Mircea Badea și mama lui. Cum l-a corectat chiar la începutul noului episod din „Insula citirii”

Într-un nou episod al emisiunii „Insula citirii”, mama lui Mircea Badea și-a corectat fiul încă din primele secunde. Prof. Mariana Badea a depistat un pleonasm în discursul prezentatorului TV.

Mircea Badea a bifat o nouă apariție savuroasă alături de mama lui. Cunoscuta profesoară de Limba și Literatura Română i-a atras atenția fiului asupra unei greșelei gramaticale pe care a avut-o în discursul său. De altfel, este vorba despre un pleonasm des folosit în limbajul de zi cu zi. Doamna Mariana Badea a explicat, astfel, de ce este greșită expresia: „drept pentru care”.

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Mama lui Mircea Badea explică de ce expresia „drept pentru care” nu este corectă

„Am venit pregătit, drept pentru care vom începe discuția. Am zis corect?”, a spus Mircea Badea.

„Nu! N-ai zis corect! Ai făcut un pleonasm deja. Drept, conform DEX, are sensul pentru. Prepozitia drept are sensurile: pentru, ca, în calitate de. Iar expresia drept care este definită ca: așadar, deci, prin urmare, în concluzie”, a explicat mama lui.

„Iar am greșit de la Bună ziua! Am crezut că nu ți-a plăcut tonul. Deci eu trebuia să zic: Suntem aici, drept care începem. Dacă zic: drept pentru care e ca și cum aș spune: pentru pentru care”, a mai spus Mircea Badea.

Așadar, chiar dacă are 52 de ani și o carieră în televiziune, Mircea Badea încă mai primește lecții de gramatică de la mama lui, prof. Mariana Badea.

Mariana Badea este profesoară de limba și literatura română și autoare a numeroase cărți și materiale educaționale dedicate elevilor. Mama lui Mircea Badea a predat 35 de ani la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, are gradul didactic I și a făcut parte din Comisia Națională de Limba și Literatura Română. Printre lucrările recente se află: „Limba și literatura română pentru Bacalaureat 2026”, precum și „Bumerang de manele... lingvistice”, apărută în 2026. potrivit antena3.ro.

Pentru activitatea sa în învățământ a fost distinsă cu Medalia Națională „Gheorghe Lazăr”, iar lucrările sale de gramatică și pregătire pentru Bacalaureat au fost folosite de generații de elevi.

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„Eu sunt profesoară de cuvinte și bolnavă de limba română! Cred cu tărie în forța cuvântului rostit sau scris! Cuvântul are forță divină, definește arta de a reflecta că nu suntem toți la fel, că dacă îți înțelegi gândurile, cuvintele vin de la sine și comunici firesc și eficient cu oricine”, a declarat prof. Mariana Badea, potrivit unica.ro.

Mama lui Mircea Badea își amintește și acum de momentele în care și-a pregătit fiul pentru Bacalaureat: „Pe Mircea l-am pregătit pentru Bacalaureat o săptămână. Eu stăteam pe canapea, înconjurată de o stivă de cărți, iar el se plimba de la ușă la fereastră. Așa a învățat, plimbându-se. A luat 10. Mircea are o memorie incredibilă. Citea o poezie de două ori și apoi o recita perfect”, a spus prof. Mariana Badea pentru sursa menționată anterior.

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