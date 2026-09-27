Tricolorii joacă fără fani pe Arena Națională! România vs. Bosnia, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, luni, de la ora 21:45

România va juca împotriva Bosniei în cea de-a doua etapă din cadrul grupelor UEFA Nations League, luni, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi Antena PLAY! Partida se va disputa pe Arena Naţională, însă elevii lui Gică Hagi nu vor avea parte de susţinerea publicului.

Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 21:27 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 21:47

Confruntarea România - Bosnia Herțegovina, din etapa a doua a Ligii Națiunilor 2026, va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro!

”Tricolorii” au debutat cu stângul în noua campanie din Liga Națiunilor, fiind învinși în deplasare, scor 1-2, de Suedia, la primul joc oficial din noul mandat de selecţioner al lui Gică Hagi. Adversarii vin la Bucureşti cu un moral ridicat după ce au obţinut o remiză albă, scor 0-0, pe terenul Poloniei.

Duelul de pe Arena Naţională se va disputa cu porţile închise, fiind aplicată suspendarea dictată de UEFA în urma incidentelor de la meciul dintre România şi Kosovo de pe 15 noiembrie 2024, tot din Nations League, când kosovarii au ieşit de pe teren.

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România a câştigat atunci meciul cu 3-0 la „masa verde”, însă Federaţia Română de Fotbal a fost amendată şi a primit o etapă de suspendare.

Gheorghe Hagi, înaintea meciului cu Bosnia Herțegovina: ”Întâlnim o echipă care a fost la Cupa Mondială. A crescut mult!”

Selecționerul a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 1, înaintea meciului cu Bosnia, din cea de-a două etapă ce contează pentru grupele UEFA Nations League. Iată ce a declarat în video de mai jos!

Istoria confruntărilor dintre România și Bosnia. Înfrângeri pentru tricolori în ultimele întâlniri directe

România şi Bosnia se cunosc foarte bine, în condiţiile în care cele două naţionale s-au întâlnit şi în 2025, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Selecționata antrenată atunci de regretatul Mircea Lucescu a fost învinsă tur-retur de Bosnia, 0-1 pe Arena Națională și 1-3 în deplasare.

La Zenica, la scorul de 1-1, Denis Drăguş a fost eliminat de Michael Oliver la doar două minute după ce a fost introdus pe teren. Bajraktarevic şi Tabakovic au stabilit apoi scorul final, după ce au înscris în minutele 80, respectiv 90+3. Per total, însă, bilanțul e echilibrat: 4 victorii România, 4 succese Bosnia și Herțegovina.

Lotul României convocat de Gheorghe Hagi pentru partidele din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3).

Programul României din Liga Națiunilor! Toate meciurile naţionalei se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Tricolorii vor disputa nu mai puţin de 4 meciuri în doar 11 zile, ȋntâlnind selecţionatele Suediei, Bosniei și Poloniei în drumul spre EURO. Iată programul complet:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herţegovina

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România– Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia

Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina – România

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.