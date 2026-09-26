Horoscopul săptămânii 28 septembrie - 4 octombrie 2026. 3 dintre nativi ajung să împrumute sume mari de bani

Potrivit horoscopului săptămânal pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, urmează o săptămână care se poate dovedi destul de provocatoare.

Totuși, fiecare zodie are parte și de o mare oportunitate. Atâta timp cât suntem sinceri cu noi înșine, această perioadă poate fi una cu adevărat puternică și ne poate ajuta să ne recăpătăm încrederea în noi.

Horoscopul săptămânii 28 septembrie - 4 octombrie 2026

La începutul săptămânii, energia lui Venus se face simțită, iar Luna în Taur, zodie guvernată de Venus, pregătește terenul pentru retrogradarea lui Venus, care începe pe 3 octombrie.

Berbec

Articolul continuă după reclamă

Cu Luna în Taur, care dă tonul acestei săptămâni, ai o primă imagine a modului în care va arăta viața ta după ce Venus va intra în retrogradare, pe 3 octombrie.

În această săptămână, așteaptă-te la câteva momente de reflecție în ceea ce privește dinamica relațiilor tale. Consideră acest lucru un reminder să nu acționezi impulsiv și să pui diplomația pe primul loc, Berbecule.

Taur

Luna se află în zodia ta la începutul săptămânii și îți reamintește ce calități și caracteristici cauți la un partener, în timp ce Venus se pregătește să intre în retrogradare, la sfârșitul săptămânii, în sectorul parteneriatelor tale.

Gemeni

Ai încredere în proces în această săptămână, Gemeni. Luna în Taur îți aduce energie la începutul săptămânii. Este momentul potrivit să o iei de la capăt, să-ți regăsești echilibrul și să revii pe drumul cel bun, în timp ce Venus se pregătește să intre în retrogradare spre sfârșitul săptămânii.

Rac

Pregătește-te să primești aprecieri la începutul săptămânii, cât timp Luna se află în Taur. Pentru cei care au depus mult efort, munca susținută din acest an începe, în sfârșit, să fie recunoscută și apreciată.

Leu

În această săptămână, vei ajunge într-un fel sau altul într-o poziție de lider, fie la locul de muncă, fie în cercul tău de prieteni. Luna Plină în Berbec ți-a arătat ce vrei să realizezi, iar Luna în Taur te ajută, la începutul săptămânii, să pui planul în mișcare.

Citește și: Horoscopul dragostei pentru luna octombrie 2026. Balanțele își găsesc sufletul pereche, iar Taurii se pierd în distracții

Fecioară

Dacă la începutul săptămânii te trezești pierdut prin tot felul de cercetări și căutări aleatorii pe internet, poți da vina pe Luna în Taur. Această energie te încurajează, de asemenea, să faci planuri în apropiere, să descoperi locuri noi din orașul tău sau să explorezi un oraș aflat în apropiere.

Balanță

Schimbarea s-ar putea să se simtă mai intens în această săptămână, deoarece Luna în Taur, la începutul săptămânii, scoate la suprafață lucrurile la care ești pregătit să renunți în timpul retrogradării lui Venus. Nu continua să te agăți de lucruri care nu îți mai sunt de folos. Pregătește-te să o iei de la capăt!

Scorpion

Mercur se alătură lui Venus în zodia ta spre sfârșitul săptămânii, ceea ce îți va fi mai ușor să ieși în evidență. Dacă de obicei îți este greu să fii în centrul atenției, pregătește-te: retrogradarea lui Venus, care începe sâmbătă, îți va arăta toate calitățile care te fac magnetic și îți va reaminti de ce meriți să porți coroana, arată Yourtango.com.

Săgetător

Așteaptă-te la unele schimbări în rutina ta de lucru la începutul săptămânii. Luna în Taur te împinge să observi acele aspecte care ar putea fi îmbunătățite. Pentru cei care trec prin schimbări în plan profesional, retrogradarea lui Venus se anunță a fi o experiență care îți va deschide ochii și îți va oferi o perspectivă nouă.

Capricorn

Cu Venus pregătindu-se să intre în retrogradare la sfârșitul acestei săptămâni, Luna în Taur, luni și marți, te îndeamnă să te gândești la obiectivele tale profesionale și la pasiunea pe care o ai pentru hobby-ul sau cariera ta.

Vărsător

Acasă este chiar locul unde mergi să te relaxezi alături de familie după o lungă și grea zi de muncă. Cu toate acestea, astrologii te sfătuiesc să nu-ți împovărezi partenerul cu diveritele probleme la care uneori nu poți găsi rezolvarea imediat.

Pești

Faptul că petreci timp de calitate cu oamenii dragi ție îți conferă un sentiment de libertate. Această săptămână vine cu vești bune pentru tine, atât pe plan personal cât și profesional.