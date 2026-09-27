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Concurenții i-au făcut Irinei o surpriză după jocul de amuletă. Reacția prezentatoarei Asia Express: „Eu așa rămân toată ziua”

Jocul de amuletă de la Asia Express s-a încheiat într-un mod la care Irina Fodor nu s-ar fi așteptat. După ce concurenții au trecut printr-o probă dificilă și au ajuns aproape de final acoperiți de noroi, prezentatoarea a avut parte de o surpriză pregătită chiar de cei aflați în competiție.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 23:06 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 23:06
Concurenții i-au făcut Irinei o surpriză după jocul de amuletă. Reacția prezentatoarei Asia Express: „Eu așa rămân toată ziua” | Antena 1
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Dacă până atunci toată atenția fusese concentrată asupra luptei pentru amuletă, finalul probei a schimbat complet atmosfera. Concurenții au lăsat pentru câteva momente competiția deoparte și s-au îndreptat către Irina Fodor.

Irina Fodor, surpriză de proporții după jocul de amuletă

După încheierea jocului de amuletă, concurenții au început să se apropie de prezentatoare. Irina Fodor a ajuns rapid în centrul atenției, iar ceea ce a urmat a fost o adevărată „baie” de noroi.

Concurenții au îmbrățișat-o pe Irina și au acoperit-o cu noroi, transformând finalul probei într-un moment neașteptat și amuzant.

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Prezentatoarea nu a scăpat deloc ușor. După ce concurenții au trecut prin proba solicitantă, aceștia au avut grijă ca și Irina să plece de acolo cu o amintire pe măsură.

Momentul a schimbat complet atmosfera de după jocul de amuletă. Dacă în timpul probei au existat tensiuni, competiție și replici acide, finalul a venit cu multă veselie și voie bună.

Irina Fodor a primit cu umor surpriza pregătită de concurenți. Chiar dacă a fost acoperită de noroi, prezentatoarea nu s-a lăsat mai prejos și a avut o replică memorabilă.

„Pe voi vă schimbă, pe mine nu. Eu așa rămân până la finalul zilei”, a spus Irina Fodor.

Replica prezentatoarei a stârnit amuzamentul celor din jur și a încheiat într-o notă relaxată un joc de amuletă în care concurenții au dat totul pentru victorie.

Momentul este cu atât mai savuros cu cât Irina este, de obicei, cea care le anunță concurenților regulile, penalizările și rezultatele. De această dată, însă, aceștia au fost cei care i-au pregătit ei o surpriză.

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Competiția rămâne tensionată

Deși finalul jocului de amuletă a fost unul vesel, competiția Asia Express este departe de a fi lipsită de tensiuni. Pe măsură ce numărul echipelor se reduce, miza devine tot mai mare, iar fiecare avantaj poate conta în cursa pentru următoarele etape.

Concurenții trebuie să fie pregătiți pentru probe solicitante, drumuri dificile și situații pe care nu le pot anticipa. În același timp, fiecare trebuie să-și gestioneze relația cu partenerul de echipă și cu ceilalți concurenți.

Jocul de amuletă a demonstrat din nou cât de repede se poate schimba atmosfera. În timpul probei, fiecare echipă a încercat să câștige, iar tensiunile au apărut inevitabil.

Răsturnare de situație la jocul de amuletă de la Asia Express. Anunțul făcut de Irina Fodor: „Va trebui să vă penalizez”...
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