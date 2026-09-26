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Fazele Lunii în octombrie 2026. Când sunt Luna Nouă și Luna Plină

Fazele Lunii din octombrie 2026 pot fi urmărite pe parcursul întregii luni, de la Ultimul Pătrar din primele zile până la Luna Plină de la finalul lui octombrie. Luna Nouă va avea loc pe 10 octombrie 2026, iar Luna Plină pe 26 octombrie.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 11:13 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 11:15
Fazele Lunii în octombrie 2026. | Profimedia
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Calendarul lunar din octombrie 2026 cuprinde cele patru faze principale ale Lunii. Potrivit www.timeanddate.com, datele și orele calculate pentru București sunt 3 octombrie pentru Ultimul Pătrar, 10 octombrie pentru Luna Nouă, 18 octombrie pentru Primul Pătrar și 26 octombrie pentru Luna Plină.

Fazele Lunii în octombrie 2026. Calendar complet

Cele patru faze principale ale Lunii în octombrie 2026 sunt:

  • 3 octombrie 2026 – Ultimul Pătrar, la ora 16:25
  • 10 octombrie 2026 – Luna Nouă, la ora 18:50
  • 18 octombrie 2026 – Primul Pătrar, la ora 19:12
  • 26 octombrie 2026 – Luna Plină, la ora 06:11
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Orele sunt cele calculate pentru București, conform www.timeanddate.com. Astfel, Luna Nouă și Luna Plină, cele două faze lunare pentru care există un interes crescut în fiecare lună, se produc în octombrie la o distanță de 16 zile.

Când este Luna Nouă în octombrie 2026

Luna Nouă are loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, la ora 18:50, potrivit datelor pentru București publicate de www.timeanddate.com. Luna Nouă reprezintă faza în care Luna se află aproximativ între Pământ și Soare. Partea luminată de Soare este orientată în sens opus Pământului, motiv pentru care discul lunar nu este, în mod obișnuit, vizibil pe cer.
După Luna Nouă începe perioada de creștere aparentă a porțiunii iluminate a discului lunar. Pe măsură ce zilele trec, Luna ajunge la Primul Pătrar și apoi continuă spre faza de Lună Plină. În octombrie 2026, Primul Pătrar va avea loc pe 18 octombrie, la ora 19:12, conform www.timeanddate.com.

Când este Luna Plină în octombrie 2026

Luna Plină are loc luni, 26 octombrie 2026, la ora 06:11, ora României, potrivit calendarului fazelor Lunii publicat de www.timeanddate.com. În faza de Lună Plină, Pământul se află aproximativ între Soare și Lună, iar emisfera Lunii orientată spre planeta noastră este iluminată de Soare. În zilele premergătoare momentului de Lună Plină, discul lunar va deveni aproape complet iluminat. Conform datelor publicate de www.timeanddate.com, pe 24 octombrie Luna va avea aproximativ 97,7% din suprafața vizibilă iluminată, iar pe 25 octombrie procentul ajunge la aproximativ 99,8%. Momentul astronomic exact al Lunii Pline va avea însă loc în dimineața zilei de 26 octombrie.

Luna Plină din octombrie 2026 are loc imediat după trecerea la ora de iarnă

Un detaliu interesant al calendarului din octombrie 2026 este că Luna Plină are loc imediat după schimbarea orei. România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, iar ceasurile sunt date înapoi cu o oră. Calendarul astronomic publicat de www.timeanddate.com ține cont de această modificare atunci când indică orele fenomenelor pentru București. Luna Plină se produce în dimineața următoare, pe 26 octombrie, la ora 06:11.

De ce se schimbă fazele Lunii

Fazele Lunii apar din cauza schimbării poziției Lunii în raport cu Pământul și Soarele pe parcursul orbitei sale. Luna nu produce propria lumină, ci reflectă lumina Soarelui. În funcție de poziția sa pe orbită, de pe Pământ vedem o porțiune mai mare sau mai mică din emisfera lunară luminată. Principalele faze sunt Luna Nouă, Primul Pătrar, Luna Plină și Ultimul Pătrar. Între acestea se succed fazele intermediare, când partea vizibilă iluminată a Lunii crește sau descrește.

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