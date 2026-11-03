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Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a adus-o la capătul răbdării: „Toată munca…”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au plecat în forță în semifinala Asia Express. Iată ce piedici au întâlnit pe Drumul Mătăsii și care i-au adus la capătul puterilor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 22:32 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:10
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut ordinea plecării în cursă, după ce au câștigat jocul de amuletă. Aceștia au ales ca după ei să plece Loredana și Ana, urmate de Oana și Mirela, iar ultimii să fie Gabi și Alexuc.

„De această dată o să ne bazăm pe câte ștampile are fiecare. Ca să fie un joc cinstit și să avem și noi un avans”, a explicat Valerie.

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Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express

Deși au avut un avantaj de 10 minute, Valerie și Alex nu au reușit să îl fructifice. În ciuda eforturilor de a opri o mașină la autostop, șoferii refuzau să îi ia. Înainte de a pleca de la locul de întâlnire cu Irina, Valerie și Alex i-au văzut pe toți ceilalți concurenți plecând rând pe rând.

„Nu-mi venea să cred ce se întâmplă și de ce ni se întâmplă iarăși nouă”, spune Valerie. „Stă de 20 de minute aici, dacă au ieșit și fetele!”

Și Mirela Vaida a observat că în China, pe ploaie autostopul este și mai dificil: „De obicei, pe ploaie nu te ia nimeni!”

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„Au citit plicul, au dat din mână, au oprit mașina”, a relatat Valerie, despre echipa băieților, plecată ultima de la careu. „Nici măcar n-au ajuns la stradă!”

„Cum? Nu înțeleg! Suntem urâți? Avem păduchi? Avem râie? De ce nu oprește nimeni la noi?” întreabă tânăra.

„Erau plouați, săracii. Varză”, spune Alexuc. „E greu să pleci și primul, nu te ia nimeni.”

„E frustrant rău de tot”, mai spune sportivul.

„Mai trăiesc o dată ziua de ieri. E fix același lucru. Fix”, spune Alex.

„Și eu sunt fată, sunt micuță. Mă vezi neajutorată, mă, nu te gândești că vrei să mă ajuți? Care e motivul pentru care nu vrei să ne iei?” întreabă Valerie.

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Valerie răbufnește în stradă și începe și plânge.

„M-a văzut plângând, aveam lacrimi în ochi. Aparent toată lumea când mă vede plânsă mă ia!” a spus ea.

Aceasta și-a dat frâu liber emoțiilor și au podidit-o lacrimile în mașină. Alex a încercat să o conoleze, dar fără prea mari rezultate.

„Toată munca pe care am depus-o la amuletă și ne-am dorit atât de mult să ieșim înaintea tuturor ca să luăm mașină”, relatează Valerie. „Efectiv m-am simțit cel mai de ratat om. Nu mi-a venit să cred. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă!”

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„Ce fac greșit?” s-a întrebat ea printre lacrimi.

„Lucrurile sunt imprevizibile. S-ar putea schimba totul la misiuni”, îi spune Alex.

valerie lungu ștergându-se la ochi
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„Mă simțeam prost la un moment dat că plâng și mă gândeam: <<Stai să vezi că plâng și dup-aia mă dă și afară. M-a dat odată din casă că am plâns, mă dă și din mașină că plâng!>>” a mai zis ea.

Luptă decisivă la Asia Express! Cine a câștigat penultimul joc pentru avantaj și ce miză importantă a fost pusă în joc...

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