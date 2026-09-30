Asia Express 2026. Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express? Anunțul Irinei Fodor a stârnit reacții puternice
Episodul 15 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 30 septembrie 2026. Concurenții „Asia Express” au aflat cine a câștigat imunitatea mică, iar vestea transmisă de Irina Fodor a stârnit reacții puternice. Cum au primit concurenții anunțul și ce echipă s-a bucurat de avantajul oferit de imunitate? Detalii despre momentul care a schimbat dinamica competiției.
Miercuri, 30.09.2026, 23:30