Asia Express 2026. Au avut nevoie de un localnic, dar au găsit o româncă! Ce s-a întâmplat într-o piață din Uzbekistan
Episodul 7 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 15 septembrie 2026. Concurenții trebuie să ajungă la Irina Fodor cu cât mai multe dintre pâinile pregătite și ștampilate de ei. Pe drum, trebuie să găsească localnici care să mănânce câte o pâine întreagă, fiecare încercare nereușită însemnând o pâine pierdută. Iată ce echipă a avut norocul să fie ajutată de o româncă.
Marti, 15.09.2026, 23:55