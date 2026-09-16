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Asia Express, 15 septembrie. Cine a câștigat jocul de imunitate. Echipa care a dat lovitura: „Luați cu pâine”

Cei doi concurenți au dus provocarea până la capăt și s-au întors cel mai rapid la Irina Fodor, cu un coș plin cu pâinea pe care au pregătit-o chiar ei.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 00:01 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 00:02
Asia Express, 15 septembrie. Cine a câștigat jocul de imunitate. Echipa care a dat lovitura: „Luați cu pâine” | antena 1
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Echipa formată din Cheloo și Mihai Ban a reușit să obțină imunitatea în cadrul unei noi probe de la „Asia Express”.

Cine a câștigat jocul de imunitate. Echipa care a dat lovitura: „Luați cu pâine”

Proba le-a pus la încercare atât îndemânarea, cât și răbdarea. Concurenții au avut de pregătit pâinea, iar după ce au trecut prin toate etapele necesare, au trebuit să ajungă cu produsul final în fața Irinei Fodor. Pentru Cheloo și Mihai Ban, miza a fost cu atât mai importantă cu cât fiecare minut putea face diferența.

Cei doi au lucrat împreună pentru a termina cât mai repede sarcinile primite. După ce au pregătit și au copt pâinea, au pornit către punctul în care îi aștepta Irina Fodor. La final, efortul lor a fost răsplătit: au fost prima echipă care a revenit cu coșul plin, ceea ce le-a adus imunitatea.

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Cheloo și Mihai Ban, primii la Irina Fodor

Momentul întoarcerii la Irina Fodor a reprezentat finalul unei probe în care timpul a avut un rol esențial. Cheloo și Mihai Ban au reușit să se miște suficient de repede pentru a ajunge înaintea celorlalte echipe, iar coșul cu pâinea pregătită de ei a devenit dovada că și-au dus misiunea la bun sfârșit.

Imunitatea obținută le oferă celor doi un avantaj important în competiție. În „Asia Express”, fiecare probă poate schimba situația echipelor, iar un astfel de rezultat le poate permite concurenților să privească următoarele misiuni cu mai multă liniște.

Pentru Cheloo și Mihai Ban, victoria a venit după o probă în care au trebuit să fie atenți la fiecare etapă și, în același timp, să țină cont de timpul în care trebuie să își încheie misiunea. Pâinea făcută de ei i-a dus, de această dată, direct spre imunitate.

Astfel, Cheloo și Mihai Ban au fost cei care au revenit cel mai rapid la Irina Fodor, cu coșul plin cu pâinea pe care au pregătit-o și au copt-o în timpul probei. Rezultatul le-a adus imunitatea și le-a asigurat un moment de respiro în competiția de la „Asia Express”.

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