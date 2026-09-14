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EXCLUSIV! Ce s-ar fi întâmplat cu Mădălina Apostol în Mexic, cu două luni înainte să moară. A ajuns de două ori la spital

Informații cutremurătoare ies la iveală în legătură cu moartea Mădălinei Apostol la doar 40 de ani. Surse din anturajul partenerei lui Nick Rădoi au vorbit despre momente tragice care s-ar fi petrecut cu ea în urmă cu două luni, în Mexic.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 08:38 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 09:04
Mădălina Apostol, partenera de viață a omului de afaceri Nick Rădoi, a murit duminică, 13 septembrie 2026 | Instagram
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Mădălina Apostol, partenera de viață a omului de afaceri Nick Rădoi, a murit duminică, 13 septembrie 2026, în jurul orei 02:00. Vestea a fost confirmată de Nick Rădoi, care a anunțat că se va întoarce în România pentru funeralii și pentru a fi alături de familia Mădălinei în aceste momente dificile. Primele date au indicat faptul că ar fi vorba despre o sinucidere.

Potrivit unei surse a1.ro, Mădălina Apostol ar mai fi avut 2 tentative de sicid în urmă cu 2 luni, în Mexic.

Ce s-ar fi întâmplat cu Mădălina Apostol în Mexic, cu două luni înainte să moară. Partenera lui Nick Rădoi a ajuns de două ori la spital

Sursa ne-a declarat că Mădălina Apostol a ajuns în urmă cu 2 luni la spital, după ce luase în jur de 100 de pastile. La 4 zile după ce a fost salvată la spital, partenera lui Nick Rădoi a ajuns din nou pe mâinile medicilor, după altă supradoză de pastile.

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„Acum 2 luni a avut o tentativă de sinucidere în Mexic. A stat 4 zile in spital. Atunci a zis că din greșeală a luat acele pastile. Că a luat câteva și după a uitat ce a făcut. De fapt, a luat circa 100 de pastile. Ea a zis că nu își mai aduce aminte. Că după vreo 10 ea credea că nu își fac efectul. După încă o săptămână iar a intrat în spital. Iar cu pastile. În Mexic lua cam de toate. Se împrietenise cu farmacista. Ea nu a recunoscut nici prima data, nici a doua oară că a incercat sa se sinucidă.”, a decalarat sursa pentru a1.ro.

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Mădălina Apostol a fost o prezență cunoscută în lumea mondenă din România, însă în ultimii ani a ales să apară tot mai rar în spațiul public. În luna iulie 2026, aceasta revenise în atenția publicului după o perioadă lungă de absență. Mădălina Apostol se mutase în Mexic pentru Nick Rădoi și își schimbase considerabil stilul de viață, concentrându-se mai mult asupra familiei.

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