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Jean Paler a suferit al doilea AVC. Care este starea de sănătate a actorului și ce se întâmplă cu el acum

Jean Paler a trecut printr-un nou moment dificil, iar după externare a avut parte de o situație neașteptată. Ce a povestit actorul.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 11:16 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 11:17
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Jean Paler a suferit al doilea AVC. Care este starea de sănătate a actorului și ce se întâmplă cu el acum | Capturi AntenaStars
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Actorul Jean Paler a trecut recent printr-un moment dificil, după ce a suferit un al doilea accident vascular cerebral (AVC).

Jean Paler a suferit al doilea AVC

Artistul a fost transportat de urgență cu ambulanța la cel mai apropiat spital de neurochirurgie, unde a fost internat pentru mai multe zile. Acum, actorul se află din nou acasă și spune că, de această dată, recuperarea este mai ușoară decât după primul AVC.

În exclusivitate, Jean Paler a povestit că se afla acasă în momentul în care i s-a făcut rău. Deși încă se confruntă cu dificultăți, actorul spune că se poate mișca și încearcă să ia recuperarea pas cu pas.

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„Eram acasă când s-a întâmplat să fac din nou un AVC. Nu prea... E o parte mai ușoară față de primul pe care l-am făcut. Pot să mă mișc, dar așa, încet înainte. Acum, știi cum mai e, ce mai vrea și Dumnezeu. Am avut o perioadă foarte încărcată și am căzut așa”, a declarat Jean Paler.

Actorul a explicat că, în perioada de dinaintea celui de-al doilea accident vascular cerebral, a avut un program și o perioadă foarte solicitantă. Acum, după externare, încearcă să se concentreze asupra recuperării și să facă lucrurile treptat.

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Spre deosebire de primul AVC, Jean Paler spune că de această dată situația este mai ușoară și că își poate folosi corpul pentru a se deplasa. Artistul este însă conștient că recuperarea necesită timp și că starea sa poate evolua de la o zi la alta.

Jean Paler susține că i-a fost pierdut buletinul la spital

Pe lângă problemele de sănătate cu care s-a confruntat, actorul a avut parte și de o situație neașteptată în timpul internării. Jean Paler susține că buletinul său a fost pierdut în spital.

Potrivit declarațiilor sale, actul de identitate i-a fost solicitat atunci când a fost preluat de ambulanță și dus la spital pentru internare. Ulterior, buletinul ar fi ajuns la biroul de internări, unde ar fi rămas până la momentul externării.

Problema a apărut atunci când actorul a trebuit să plece din spital. Personalul nu ar mai fi reușit să găsească documentul, iar Jean Paler spune că a așteptat aproximativ una-două ore pentru ca buletinul să fie găsit. În cele din urmă, actul de identitate nu a fost recuperat, iar actorul a plecat acasă fără el.

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Jean Paler susține că este îngrijorat, mai ales în cazul în care va avea nevoie să fie internat din nou. Artistul spune că a discutat inclusiv cu un paznic al spitalului, care i-ar fi transmis că o astfel de situație nu ar fi una singulară.

„Am fost dus la urgență la cel mai apropiat spital. Eram într-o stare critică, m-au internat, m-au bibilit, ce mi-au făcut ei acolo, și după aceea externarea. La externare... Ei mi-au luat buletinul la salvare atunci, ca să-mi facă internarea, și buletinul l-a dat la biroul de internări. A rămas buletinul la ei. La externare s-au trezit că nu s-a mai găsit buletinul. M-au trimis acasă fără buletin. Am stat o oră și ceva – două ore să-l caute și să-l găsească. Nu l-au găsit. Acum să continue să-l caute. Asta le-am spus și eu: dacă va trebui să mă interneze, cum mă internează dacă nu am documentul? Sigur nu o să-l găsească”, a povestit actorul, în exclusivitate.

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În prezent, Jean Paler se află acasă și încearcă să se recupereze după cel de-al doilea AVC. Actorul spune că, deși perioada prin care trece nu este una ușoară, de această dată starea sa este mai bună decât după primul accident vascular cerebral.

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