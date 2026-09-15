Asia Express 2026. Concurenții învață să prepare pâinea tradițională uzbecă: ”Trebuie lipite pe pereți!”
Episodul 7 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 15 septembrie 2026. Concurenții descoperă tradiția preparării pâinii uzbece și trebuie să învețe meșteșugul de la zero. Fiecare echipă trebuie să pregătească și să modeleze zece pâini, respectând întocmai indicațiile brutarului și ale judecătorului. Atenția și îndemânarea sunt esențiale pentru ca toate pâinile să fie acceptate.
Marti, 15.09.2026, 23:43