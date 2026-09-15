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Asia Express 2026. Concurenții învață să prepare pâinea tradițională uzbecă: ”Trebuie lipite pe pereți!”

Episodul 7 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 15 septembrie 2026. Concurenții descoperă tradiția preparării pâinii uzbece și trebuie să învețe meșteșugul de la zero. Fiecare echipă trebuie să pregătească și să modeleze zece pâini, respectând întocmai indicațiile brutarului și ale judecătorului. Atenția și îndemânarea sunt esențiale pentru ca toate pâinile să fie acceptate.
Marti, 15.09.2026, 23:43
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Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat a doua imunitate

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat a doua imunitate

Logo show Marti, 15.09.2026, 23:59 Asia Express 2026. Au avut nevoie de un localnic, dar au găsit o româncă! Ce s-a întâmplat într-o piață din Uzbekistan

Asia Express 2026. Au avut nevoie de un localnic, dar au găsit o româncă! Ce s-a întâmplat într-o piață din Uzbekistan

Logo show Marti, 15.09.2026, 23:55 Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, strategie greșită la autostop! Ce au pățit

Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, strategie greșită la autostop! Ce au pățit

Logo show Marti, 15.09.2026, 22:41 Asia Express 2026. Probă dificilă în piață de pește! Cine a câștigat amuleta și avantajul

Asia Express 2026. Probă dificilă în piață de pește! Cine a câștigat amuleta și avantajul

Logo show Marti, 15.09.2026, 22:06 Asia Express 2026. Ana Mocanu a chemat echipa medicală: „Îmi bubuie capul”

Asia Express 2026. Ana Mocanu a chemat echipa medicală: „Îmi bubuie capul”

Logo show Marti, 15.09.2026, 22:01 Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, moment special la o petrecere după nuntă: „Simțeam că mă îndrăgostesc!”

Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, moment special la o petrecere după nuntă: „Simțeam că mă îndrăgostesc!”

Logo show Marti, 15.09.2026, 22:00 Asia Express 2026. Vedetele, încurcate de limba uzbecă! Primele echipe ajunse la Irina Fodor

Asia Express 2026. Vedetele, încurcate de limba uzbecă! Primele echipe ajunse la Irina Fodor

Logo show Marti, 15.09.2026, 21:20 Asia Express 2026. Vedetele, provocate să învețe o frază în limba uzbecă: „Ne-a atacat demnitatea!”

Asia Express 2026. Vedetele, provocate să învețe o frază în limba uzbecă: „Ne-a atacat demnitatea!”

Logo show Marti, 15.09.2026, 20:41 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Elisabeta Lipă! Ce a întrebat-o Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Elisabeta Lipă! Ce a întrebat-o Cătălin Măruță

Logo show Marti, 15.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Elisabeta Lipă îl învinge pe Oase! Furnicuțele l-au distras exact când nu trebuia

Furnicuțele 2026. Elisabeta Lipă îl învinge pe Oase! Furnicuțele l-au distras exact când nu trebuia

Logo show Marti, 15.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Revedere emoționantă pentru Elisabeta Lipă! Fostele colege din canotaj au venit să-i facă o surpriză

Furnicuțele 2026. Revedere emoționantă pentru Elisabeta Lipă! Fostele colege din canotaj au venit să-i facă o surpriză

Logo show Marti, 15.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, despre prietenia cu Elisabeta Lipă! Ce le leagă pe cele două

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, despre prietenia cu Elisabeta Lipă! Ce le leagă pe cele două

Logo show Marti, 15.09.2026, 19:00
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