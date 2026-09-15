Asia Express 2026. Vedetele, provocate să învețe o frază în limba uzbecă: „Ne-a atacat demnitatea!”

Episodul 7 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 15 septembrie 2026. Vedetele au avut parte de o probă de exerciții lingvistice în Uzbekistan. „Misiunea voastră este să găsiți un localnic care să vă învețe cum se pronunță în limba uzbecă o frază, iar voi trebuie să-i învățați pe ei o frază în limba română”, a explicat Irina Fodor. Cheloo a avut o reacție neașteptată: „Este o încercare perversă, răuvoitoare, care ne-a atacat demnitatea”.

Marti, 15.09.2026, 20:41