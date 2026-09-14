Pe 14 septembrie, în fiecare an, se prăznuiește Înălțarea Sfintei Cruci. Este zi de post, pentru că această sărbătoare ne aduce aminte de patimile Mântuitorului.

14 septembrie - Înălțarea Sfintei Cruci. Este unul dintre marile praznice ale Ortodoxiei și este zi de post, indiferent când cade | Shutterstok

Înălțarea Sfintei Cruci este a doua cea mai importantă sărbătoare din noul an bisericesc. În această zi, credincioșii sărbătoresc două evenimente importante din istoria Sfintei Cruci.

Primul este legat de aflarea Crucii pe care S-a jertfit Iisus Hristos și înălțarea ei de către episcopul Macarie al Ierusalimului în fața poporului, la 14 septembrie 335. Al doilea eveniment este reprezentat de aducerea Sfintei Cruci de la perși la Ierusalim în vremea împăratului Heraclius, potrivit crestinortodox.ro.

Tradiția spune că, în vremea împăratului Constantin, au fost descoperite trei cruci. Pentru că nu se știa care din ele este Crucea lui Hristos, acestea au fost atinse, pe rând, de trupul unei femei moarte. În momentul în care a atins Crucea Sfântă, ea a înviat.

După această minune, Patriarhul Macarie a poruncit înălțarea Sfintei Cruci la un loc înalt, de unde să o poată vedea tot poporul.

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La început, sărbătoarea era limitată doar la Ierusalim, însă, cu timpul, s-a generalizat, fiind întâlnită în toată Biserica de Răsărit, mai transmite sursa citată.

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Înălțarea Sfintei Cruci - zi de post

Spre deosebire de alte sărbători creștine, Înălţarea Sfintei Cruci este cinstită prin post aspru, în orice zi a săptămânii ar cădea, fiind considerată, alături de Vinerea Mare, una dintre cele mai riguroase perioade de post din an, potrivit basilica.ro.

Postim în această zi, pentru că Sfânta Cruce ne amintește de patimile Mântuitorului. Prin acest post aspru, credincioșii își exprimă respectul și solidaritatea față de suferințele lui Hristos și caută să participe spiritual la jertfa Sa.

Înălțarea Sfintei Cruci nu este asociată cu o stare de bucurie, ci cu doliu și aducere aminte a Patimilor lui Hristos. Acest post înseamnă abținere totală de la carne, lactate, ouă, pește, dar și de la vin și ulei.

În unele comunități monahale, precum și între credincioși, se practică chiar post negru, adică renunțarea la orice hrană și băutură până seara, la apus.

Ca și în celelalte zile sau perioade de post, nu trebuie să ne rezumăm doar la reținerea de la anumite alimente. Postul, în profunzimea lui, înseamnă, și o înălțare spirituală și abținerea de la fapte, gânduri și comportamente păcătoase.

Pentru mulți creștini, această zi are o puternică încărcătură. Bisericile sunt pline de credincioși care participă la slujbe speciale de închinare la Cruce.

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Tradiții și superstiții de Înălțarea Sfintei Cruci

Potrivit tradiției, de Înălțarea Sfintei Crucii se închide pământul, luând cu sine insectele, reptilele și plantele care au fost lăsate la lumină primăvara.

În această zi, preotul sfințește via și butoaiele cu vin, pentru ca, și anul viitor, gospodarii să se bucure de o recoltă bogată.

Conform superstițiilor, strugurii din ultima tufă de vie nu ar trebui culeși astăzi. Ei trebuie păstrați ca ofrandă pentru păsările cerului, motiv pentru care se numesc, în popor, strugurii lui Dumnezeu, potrivit unei surse.

Totodată, monedele sfințite în această zi și păstrate în portofel, alături de o cruciuliță, aduc belșug și spor în muncă.

Se mai spune că nu este bine să se mănânce usturoi, prune, pește și nuci, deoarece miezul lor are forma unei cruci. În schimb, este recomandat să se țină post aspru pentru vindecarea sufletului și a trupului.

Tot în ziua Înălțării Sfintei Cruci nu este voie să se muncească pentru a nu atrage primejdiile.

Oamenii mai cred că dacă va tuna în această zi, toamna va fi una lungă, iar dacă ciorile se adună în gard, va cădea bruma.