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Asia Express 2026. Momentul în care Cheloo l-a accidentat pe Mihai Ban: „I-am smuls din articulație genunchiul!”

Episodul 6 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 septembrie 2026. Vedetele au trecut prin trei exerciții de antrenament alături de o echipă profesionistă de fotbal feminin. Maurice Munteanu a cedat după alergare: „Îmi vine să vomit. Inima!”. În aceeași probă, Cheloo l-a accidentat temporar pe Mihai Ban: „I-am smuls din articulație genunchiul! Îmi pare rău”.
Luni, 14.09.2026, 22:40
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Asia Express 2026. Cursa pentru imunitate. Ce echipă merge în China

Asia Express 2026. Cursa pentru imunitate. Ce echipă merge în China

Logo show Luni, 14.09.2026, 23:59 Asia Express 2026. Ce echipe au fost penalizate de Irina Fodor: „Este total greșit”

Asia Express 2026. Ce echipe au fost penalizate de Irina Fodor: „Este total greșit”

Logo show Luni, 14.09.2026, 23:50 Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, ceartă aprinsă: „Nu mai fi arogantă!”

Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, ceartă aprinsă: „Nu mai fi arogantă!”

Logo show Luni, 14.09.2026, 23:37 Asia Express 2026. Gabi Torje și Cheloo, moment amuzant în timpul probei cu bumbac: „Vă faceți sutien?”

Asia Express 2026. Gabi Torje și Cheloo, moment amuzant în timpul probei cu bumbac: „Vă faceți sutien?”

Logo show Luni, 14.09.2026, 23:30 Asia Express 2026. Autostop pe ploaie și probleme de orientare! Ce au pățit Loredana Chivu și Ana Mocanu

Asia Express 2026. Autostop pe ploaie și probleme de orientare! Ce au pățit Loredana Chivu și Ana Mocanu

Logo show Luni, 14.09.2026, 22:10 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi. Maurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției!

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi. Maurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției!

Logo show Luni, 14.09.2026, 21:20 Asia Express 2026. Mima în Uzbekistan! Cum au încercat vedetele să afle de ce plânge o eroină din Uzbekistan

Asia Express 2026. Mima în Uzbekistan! Cum au încercat vedetele să afle de ce plânge o eroină din Uzbekistan

Logo show Luni, 14.09.2026, 20:51 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ștefan Bănică! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ștefan Bănică! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Logo show Luni, 14.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Ștefan Bănică să joace în filmul Liceenii: Am fost ales ultimul dintr-o grămadă de pretendenți!

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Ștefan Bănică să joace în filmul Liceenii: Am fost ales ultimul dintr-o grămadă de pretendenți!

Logo show Luni, 14.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Ce mesaje a primit Ștefan Bănică din partea lui Ionuț Lupescu și Ioan Andone. De ce n-a ales artistul cariera de fotbalist

Furnicuțele 2026. Ce mesaje a primit Ștefan Bănică din partea lui Ionuț Lupescu și Ioan Andone. De ce n-a ales artistul cariera de fotbalist

Logo show Luni, 14.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cum s-a descurcat Ștefan Bănică la proba de ”Creier, bă”

Furnicuțele 2026. Cum s-a descurcat Ștefan Bănică la proba de ”Creier, bă”

Logo show Luni, 14.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Ștefan Bănică, despre colaborarea cu Emilia Popescu: A fost, este și va toată viața mea!

Furnicuțele 2026. Ștefan Bănică, despre colaborarea cu Emilia Popescu: A fost, este și va toată viața mea!

Logo show Luni, 14.09.2026, 19:00
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