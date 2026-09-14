Asia Express 2026. Momentul în care Cheloo l-a accidentat pe Mihai Ban: „I-am smuls din articulație genunchiul!”

Episodul 6 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 septembrie 2026. Vedetele au trecut prin trei exerciții de antrenament alături de o echipă profesionistă de fotbal feminin. Maurice Munteanu a cedat după alergare: „Îmi vine să vomit. Inima!”. În aceeași probă, Cheloo l-a accidentat temporar pe Mihai Ban: „I-am smuls din articulație genunchiul! Îmi pare rău”.

Luni, 14.09.2026, 22:40