Primele declarații ale Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. Dezvăluirea dureroasă: „Purta în tăcere o povară”

Monica Gabor a făcut primele declarații după moartea Mădălinei Apostol, una dintre cele mai apropiate prietene ale sale. Devastată de veste, aceasta a publicat un mesaj emoționant în care a vorbit despre omul pe care l-a cunoscut, dar și despre suferința pe care, susține ea, Mădălina ar fi ascuns-o ani la rând de cei din jur.

Mădălina Apostol a murit la vârsta de 40 de ani, în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026. Vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții în rândul celor care au cunoscut-o, iar Monica Gabor a transmis acum un mesaj amplu în memoria prietenei sale.

Primele declarații ale Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol

Monica Gabor și-a început mesajul adresându-se familiei, prietenilor și tuturor celor care au iubit-o pe Mădălina. Aceasta a mărturisit că este devastată de pierderea prietenei sale și că dispariția ei a lăsat un gol uriaș: „Sunt absolut devastată de dispariția ei fulgerătoare”, a scris Monica Gabor pe Instagram, adăugând că pierderea Mădălinei lasă „un gol imens” în sufletul său și al celor care au cunoscut-o.

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În continuare, Monica Gabor a vorbit despre felul în care o percepea pe buna sa prietenă. Spune că Mădălina Apostol avea „o inimă uriașă”, că îi plăcea să facă acte de caritate și să îi ajute pe oamenii aflați în nevoie. A descris-o drept o prietenă loială, o mamă devotată, o gazdă minunată și o femeie care reușea să îi molipsească pe cei din jur cu energia sa: „Era genul de om care lumina orice încăpere doar prin simpla ei prezență”, a mărturisit Monica Gabor.

Potrivit acesteia, Mădălina avea un entuziasm debordant și încerca, aproape fără excepție, să aducă un zâmbet pe chipul oamenilor pe care îi întâlnea.

Monica Gabor, dezvăluire despre suferința Mădălinei Apostol

Dincolo de imaginea femeii mereu zâmbitoare, Monica Gabor susține că exista însă o suferință pe care Mădălina Apostol nu o arăta celor din jur: „Mădălina purta în tăcere o povară greu de înțeles pentru cei din jur”, a transmis Monica Gabor. Aceasta susține că buna sa prietenă s-ar fi confruntat de mai mulți ani cu depresia, despre care puțini oameni ar fi știut: „Suferea de ani de zile de depresie, o bătălie crâncenă pe care a purtat-o în secret”, a mai dezvăluit Monica Gabor.

Potrivit spuselor sale, Mădălina Apostol încerca să ascundă această suferință, iar în fața celor din jur afișa curaj și multă energie pozitivă.

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Mesajul de adio transmis de Monica Gabor

În finalul mesajului, Monica Gabor i s-a adresat direct Mădălinei Apostol și a mărturisit că speră ca prietena sa să fi găsit liniștea. I-a mulțumit pentru zâmbete, îmbrățișări, bunătate și pentru anii de prietenie și a transmis că cei care au cunoscut-o îi vor simți lipsa: „Îți vom simți lipsa în fiecare zi, dar lumina ta va trăi mereu în inimile noastre”, a scris Monica Gabor.

„Odihnește-te în pace, draga mea prietenă!”, sunt cuvintele cu care și-a încheiat mesajul. Monica Gabor și Mădălina Apostol au fost apropiate timp de mai mulți ani. În 2022, Monica Gabor făcuse chiar un apel public după ce nu mai reușise să ia legătura cu prietena sa, episod care a revenit acum în atenție după moartea Mădălinei. Mădălina Apostol era mama a trei copii. După vestea morții sale, mai multe persoane care au cunoscut-o au publicat mesaje în memoria ei.