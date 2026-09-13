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Asia Express 2026. Prin ce probe dificile au trecut concurenții la jocul de amuletă: Au cărat laptele cu mâinile goale!

Episodul 5 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 13 septembrie 2026. La jocul de amuletă s-au calificat echipele care au rezolvat primele aceste misiuni și acestea au fost Mihai Ban și Cheloo, Mirela Retegan și Maya și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Irina Fodor i-a așteptat într-un peisaj superb și a anunțat ce probă îi așteaptă de data aceasta. „V-ați prins deja că o să ne jucăm de-a ciobănașii, de-a păstorii.
Duminica, 13.09.2026, 22:45
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Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul. De ce s-a înfuriat Cheloo

Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul. De ce s-a înfuriat Cheloo

Logo show Duminica, 13.09.2026, 23:20 Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă

Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă

Logo show Duminica, 13.09.2026, 22:25 Asia Express 2026. Valerie Lungu a făcut o criză de nervi și a abandonat o probă: Nu vreau să stau ca ultima săracă!

Asia Express 2026. Valerie Lungu a făcut o criză de nervi și a abandonat o probă: Nu vreau să stau ca ultima săracă!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 22:00 Asia Express 2026. Maurice Munteanu a făcut o criză la autostop. A început să o "invoce pe Tănțica" în genunchi!

Asia Express 2026. Maurice Munteanu a făcut o criză la autostop. A început să o "invoce pe Tănțica" în genunchi!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 21:30 Asia Express 2026. Vedetele au întâmpinat mari dificultăți la proba de cântat la farfurie!

Asia Express 2026. Vedetele au întâmpinat mari dificultăți la proba de cântat la farfurie!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 21:00 Asia Express 2026. Ce obiecte au oferit echipele în schimbul unei lămpi aurie! Cheloo: I-am băgat în nas 3 pachete de țigări!

Asia Express 2026. Ce obiecte au oferit echipele în schimbul unei lămpi aurie! Cheloo: I-am băgat în nas 3 pachete de țigări!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 20:30 Asia Express 2026. Se intră în ultima etapă din Uzbekistan! Concurenții au de parcurs aproape 500 de kilometri

Asia Express 2026. Se intră în ultima etapă din Uzbekistan! Concurenții au de parcurs aproape 500 de kilometri

Logo show Duminica, 13.09.2026, 20:00 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trendurile care contează toamna aceasta

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trendurile care contează toamna aceasta

Logo show Duminica, 13.09.2026, 12:46 Neatza de Weekend. Cum obținem buze pline și senzuale fără a exagera

Neatza de Weekend. Cum obținem buze pline și senzuale fără a exagera

Logo show Duminica, 13.09.2026, 12:25 Neatza de Weekend. Ciprian Toredo, super show de iluzionism în platoul matinalului

Neatza de Weekend. Ciprian Toredo, super show de iluzionism în platoul matinalului

Logo show Duminica, 13.09.2026, 11:22 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 13.09.2026, 11:19 Neatza de Weekend. Coafuri rapide pentru un look impecabil la birou

Neatza de Weekend. Coafuri rapide pentru un look impecabil la birou

Logo show Duminica, 13.09.2026, 10:48
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