Asia Express 2026. Prin ce probe dificile au trecut concurenții la jocul de amuletă: Au cărat laptele cu mâinile goale!

Episodul 5 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 13 septembrie 2026. La jocul de amuletă s-au calificat echipele care au rezolvat primele aceste misiuni și acestea au fost Mihai Ban și Cheloo, Mirela Retegan și Maya și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Irina Fodor i-a așteptat într-un peisaj superb și a anunțat ce probă îi așteaptă de data aceasta. „V-ați prins deja că o să ne jucăm de-a ciobănașii, de-a păstorii.

Duminica, 13.09.2026, 22:45