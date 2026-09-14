Trecutul revine pentru aceste zodii după 17 septembrie. Ce lecții aduce Chiron retrograd

Unul dintre cele mai importante tranzite astrologice ale acestei perioade are loc pe 17 septembrie 2026. Chiron, aflat în mișcare retrogradă, părăsește Taurul și revine în Berbec, pentru ultima etapă a unui tranzit început în urmă cu mai bine de opt ani.

În astrologie, Chiron este asociat simbolic cu vulnerabilitățile, experiențele dificile care ne-au marcat, dar și cu procesul prin care ajungem să le înțelegem și să mergem mai departe. Revenirea sa în Berbec poate readuce în atenție situații pe care le credeam încheiate, însă scopul acestei perioade nu ar fi neapărat întoarcerea în trecut, ci rezolvarea lui.

Potrivit www.cafeastrology.com, Chiron retrograd reintră în Berbec pe 17 septembrie 2026 și va rămâne în acest semn până pe 14 aprilie 2027. Este ultima sa revenire în Berbec înainte de mutarea în Taur pentru următoarea etapă a ciclului astrologic.

De ce este importantă data de 17 septembrie 2026

Povestea lui Chiron în Berbec a început pe 17 aprilie 2018. Câteva luni mai târziu, acesta s-a întors retrograd în Pești, pentru ca pe 18 februarie 2019 să reintre în Berbec.

A rămas aici timp de mai mulți ani, până pe 19 iunie 2026, când a trecut pentru prima dată în Taur. Pe 3 august a început mișcarea retrogradă, iar aceasta îl aduce acum, pe 17 septembrie, din nou în Berbec.

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De data aceasta însă, revenirea este ultima. Chiron va deveni direct pe 6 ianuarie 2027 și va părăsi definitiv Berbecul pe 14 aprilie 2027, conform www.cafeastrology.com. Din perspectivă astrologică, următoarele luni sunt privite mai degrabă ca o perioadă de încheiere decât ca începutul unui capitol complet nou. Pot reveni întrebări, alegeri sau situații care au rămas fără un răspuns clar în ultimii ani. Patru zodii pot resimți mai puternic această perioadă: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, cele patru semne cardinale.

Berbec. O decizie care te privește direct poate reveni în atenție

Pentru Berbec începe cea mai personală etapă. Chiron revine chiar în semnul lor, iar accentul astrologic cade asupra identității, independenței și încrederii în propriile alegeri. O situație din ultimii ani care i-a făcut pe nativi să se îndoiască de ei înșiși poate reveni în atenție. Diferența este că acum Berbecii pot privi lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Pentru unii poate fi vorba despre o alegere amânată, pentru alții despre nevoia de a pune limite sau de a nu mai accepta o situație doar pentru a-i mulțumi pe cei din jur. Până în aprilie 2027, tema principală este închiderea unui capitol și recuperarea încrederii în propriile decizii.

Rac. O nemulțumire profesională poate cere o rezolvare

Pentru Rac, revenirea lui Chiron în Berbec pune accent, într-o interpretare astrologică pe zodie solară, asupra carierei, statutului și imaginii profesionale. O situație legată de serviciu, un obiectiv abandonat sau sentimentul că munca depusă nu a fost recunoscută suficient poate reveni. Nu înseamnă neapărat o schimbare de serviciu.

Pentru unii nativi poate fi vorba despre o discuție amânată, despre asumarea unei poziții diferite sau despre reconsiderarea unei direcții profesionale. Perioada până în aprilie 2027 îi poate determina pe Raci să se întrebe dacă locul în care se află profesional mai corespunde cu ceea ce își doresc.

Balanță. O poveste din trecut poate reveni în relații

În cazul Balanțelor, atenția se mută asupra relațiilor și parteneriatelor. O discuție rămasă neterminată, o nemulțumire mai veche sau chiar o persoană din trecut poate reapărea în viața unor nativi. Revenirea trecutului nu trebuie însă interpretată automat ca o împăcare. În astrologie, opoziția dintre Berbec și Balanță vorbește și despre echilibrul dintre „eu” și „noi”.

Tocmai de aceea, următoarele luni pot scoate la suprafață situațiile în care Balanțele au făcut prea multe compromisuri pentru a păstra liniștea într-o relație. Pentru unele dintre ele poate veni momentul unei clarificări pe care au evitat-o mult timp.

Capricorn. Familia și o situație veche pot reveni în prim-plan

Pentru Capricorni, ultima revenire a lui Chiron în Berbec poate aduce în atenție teme legate de familie, casă și sentimentul de siguranță. Pot reveni discuții mai vechi cu cineva apropiat sau poate exista nevoia de a privi diferit o experiență din trecut.

Pentru alți nativi, schimbarea poate fi mai concretă și poate avea legătură cu locuința, familia sau felul în care își împart responsabilitățile. Important este că perioada nu vorbește neapărat despre repetarea trecutului, ci despre posibilitatea de a-i da, în sfârșit, o concluzie.

Ce se întâmplă după 17 septembrie

Chiron va rămâne retrograd în Berbec până la începutul anului viitor. Pe 6 ianuarie 2027 își va relua mișcarea directă, iar pe 14 aprilie va intra în Taur și va încheia această etapă a tranzitului său, conform www.cafeastrology.com. Din punct de vedere astrologic, lunile dintre 17 septembrie și 14 aprilie pot funcționa ca o ultimă perioadă de revizuire a unor teme care au început să se contureze încă din 2018-2019.

Pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, trecutul poate reveni sub diferite forme. Nu pentru a repeta neapărat aceeași poveste, ci pentru a lua o decizie diferită, a pune punct unei situații sau a privi cu alți ochi ceva ce, în urmă cu câțiva ani, părea imposibil de rezolvat.

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